Новый проект девелопера Владислава Крючкова – жилой комплекс бизнес-класса «Ядринцевский квартал» планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Согласно данным проектной декларации, комплекс будет также включать таунхаусы.

О строительстве жилого комплекса бизнес-класса «Ядринцевский квартал», где ранее располагалось региональное отделение «Единой России» в центре Новосибирска, стало известно летом текущего года.

Застройщиком проекта является один из крупных новосибирских девелоперов Владислав Крючков (ООО «СибАК»). Согласно данным проектной декларации, комплекс будет состоять из трех секций, включающих 15-этажный дом, блок двухэтажных таунхаусов и один 9-этажный дом. Всего проектом предусмотрено порядка 100 квартир и таунхаусов площадью от 53 до 220 кв. метров.

Строительство планируется осуществлять в несколько этапов, полностью завершить объект – в конце 2019 года. Оценочная стоимость строительства – 754,7 млн рублей.

Напомним, что компаниями Владислава Крючкова в Новосибирске возведен ряд жилых объектов, в том числе, ЖК MilkHouse в тихом центре, «Державинский квартал», ЖК «Сибревком». По версии «Континент Сибирь», Владислав Крючков также стал «Персоной года» в сегменте «Недвижимость» по итогам 2016 года.

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