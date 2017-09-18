19 бывших работников Дарасунского рудника в Забайкальском крае объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы.

Шахтеры заявляют, что им была не полностью выплачена зарплата, сообщает ИА ТАСС.

Голодающие находятся в актовом зале администрации поселка Вершино-Дарасунский. По информации руководства населенного пункта, рабочие уже подавали иски в суд, но решения дождаться не смогли. Глава региона уже уведомлен о случившемся.

Сейчас предприятие переходит от одного владельца другому. Ранее рудник принадлежал компании «Южуралзолото» собственник которой решил, что он убыточен, теперь потенциальный владелец шахты — компания «Урюмкан». Процесс перехода еще не завершен — документы находятся в Федеральной антимонопольной службе. Предприятие должно вернуться к работе этой осенью.

Напомним, что в мае этого года на золоторудном Дарасунском руднике проходила забастовка. Причиной также была невыплата заработной платы.

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