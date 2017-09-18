Руководитель Главного следственного управления следственного комитета РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков временно отстранен от должности.

Игорь Напалков отстранен от должности на время проверки. Она была организована после того, как местная жительница подала жалобу председателю СКР Александру Бастрыкину.

Эту информацию передает ИА ТАСС со ссылкой на подтверждение в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Напомним, что Игорь Напалков стал руководителем ГСУ СКР по Красноярскому краю в 2011 году.

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