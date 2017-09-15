Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области отложили рассмотрение обращения к губернатору по поводу мусорной концессии. Об этом парламентариев попросил сам руководитель региона. Но, как говорят депутаты, их отношение к этому проекту неизменно — концессию надо расторгать.

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области 13 сентября депутаты планировали рассмотреть обращение к губернатору Владимиру Городецкому по поводу концессионного соглашения, заключенного с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных заводов в с. Раздольное и Верх-Тула Новосибирского района.

Впрочем, утверждая повестку заседания, председатель комитета Евгений Покровский предложил депутатам отложить рассмотрение этого вопроса. Как сообщил депутат, об этом главу Заксобрания попросил губернатор.

«Владимир Филиппович (Городецкий) обратился к руководству Заксобрания с просьбой, чтобы перед рассмотрением этого вопроса включилась в работу так называемая экспертная группа из состава трех комиссий, которая подробно рассмотрит на своих заседаниях еще раз вопросы, связанные с концессией, — пояснил Евгений Покровский. — Тем самым этот вопрос хотелось бы перенести на следующее заседание комитета».

Как рассказал председатель комитета, обращение содержало замечания по поводу расположения комплексов, объемов загрузки предприятий и тарификации.

Напомним, что решение о создании трех рабочих групп приняли в правительстве региона после «приостановки» реализации проекта.

Исключение этого вопроса из повестки вызвало бурную реакцию со стороны членов комитета. Депутаты сразу припомнили первое заседание экспертной группы по эколого-технологическим аспектам системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области, которое прошло 12 сентября в Новосибирском государственном техническом университете.

Участвовавшие в заседании экспертной группы депутаты не получили материалов до мероприятия, а также информации о том, по какому принципу формировался состав рабочего органа. Кроме того, по словам парламентариев, чиновники не ответили на вопросы, касающиеся существенных условий концессии, оппонентам проекта было отведено недостаточно времени для обратной связи.

Зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области, председатель рабочей группы по работе с концессионным соглашением, заключенным на строительство двух мусоросортировочных заводов, Вадим Агеенко считает создание этих групп затягиванием процесса, так как на заседании «обсуждали все, кроме самой концессии».

«Подгруппы, которые создал Сергей Семка после принятия решения об отсрочке, ничего не дадут. Нас сегодня втянули в обсуждение искусственно. Идет затягивание времени, мы это прекрасно понимаем. При этом нам толком слова никто не дал сказать. Нас тормозили, когда мы задавали вопросы. Надо расторгать соглашение, выходить на нулевой вариант. Я уверен, мы организуем свои депутатские слушания с привлечением специалистов», — заявил зампред строительного комитета.

Напомним, что Вадим Агеенко настаивает на расторжении концессионного соглашения, так как в него невозможно внести поправки. «Замгубернатора, который обращался в УФАС, знал об этом еще в феврале, но не поставил в известность нашу рабочую группу. И мы сидели до апреля и работали. Поэтому мы говорим: раз нельзя внести изменений, его нужно разрывать, — уверен депутат. — Заключать соглашение крайне опасно для области, потому что тариф вырастет настолько, что население его не сможет платить».

Депутат Ирина Диденко поддержала своего коллегу: «Мы рассматривали на заседании альтернативные способы обработки мусора при наличии заключенного концессионного соглашения».

Далее парламентарий обратила внимание на то, что приглашенные эксперты призывали к раздельному сбору мусора, поскольку таким образом можно получить более качественное вторсырье для дальнейшей переработки. «Но так мы получим существенную недозагрузку мощностей концессионера, что повлечет компенсацию из бюджета», — подчеркнула Ирина Диденко.

«Второй момент: днем ранее было представлено множество вариантов для создания объектов по обращению с ТКО, в том числе речь шла и о тех наработках, которые сделаны непосредственно в Новосибирской области. Тем не менее, концессионер выбрал американское оборудование», — посетовала депутат.

По ее словам, из предыдущего опыта многократных обсуждений следует, что данное оборудование еще нигде не использовалось. «На мой вопрос о том, где используется оборудование, которое планируется поставить, в Европе или в России, я получила ответ: нигде. На другой мой вопрос, были ли вы сами на предприятиях, где стоит оборудование, я также получила отрицательный ответ. Как можно покупать оборудование за 6,5 млрд и не видеть, как оно работает? Мне непонятно», — недоумевает Ирина Диденко.

«Если, конечно, сам губернатор обратился, то можно послушать вместе с экспертами. Но лично я воздержусь от голосования, так как не вижу в этом никакого смысла. Если комитет проголосует за, я подчинюсь, но мнение на этот счет у меня останется свое», — завершил свое выступление Вадим Агеенко.

Тем не менее, большинство членов комитета проголосовали за перенос рассмотрения обращения. «Слишком много нареканий по поводу заключенного концессионного соглашения. Но этот вопрос не снимается, мы перенесли его на следующее заседание», — подчеркнул Евгений Покровский. В следующий раз комитет соберется 11 октября.

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