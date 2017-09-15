Пробка возле аэропорта Толмачево объяснилась оставленными вещами

Стала известна причина пробки возле парковки аэропорта Толмачево, которая сформировалась вчера поздно-вечером. Парковка была оцеплена из-за оставленных пассажиром вещей.



«В аэропорт «Толмачево» не пускают автомобили, из-за чего на подъезде к терминалу образовалась огромная пробка. По словам очевидца, кто-то сообщил о «минировании» территории. На месте работают сотрудники полиции, пожарные и бригада врачей. Оцеплена парковка аэропорта», — сообщал вечером 14 сентября паблик АСТ-54.

Сегодня стала известна причина происшествия. Вести-Новосибирск сообщили, что ГУ МВД по Новосибирской области объяснили случившееся тем, что кто-то забыл вещи. Сотрудники полиции быстро нашли владельца.

В целом территория аэропорта была оцеплена менее получаса. Однако, из-за перекрытого доступа на парковку возле «Толмачево» сформировалась большая пробка.

В пресс-службе аэропорта «Толмачево» ограничение доступа на парковку объяснили техническими причинами.

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