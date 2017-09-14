Новосибирские сталинисты обвиняют местные власти в двойных стандартах

Инициаторы установки бюста Сталину в Новосибирске снова заявили, что памятник Николаю II размещен в городе незаконно.



«Памятник Николаю II установлен без прохождения предусмотренных законом процедур согласования» – заявил «КС» один из инициаторов размещения бюста Иосифу Сталину в Новосибирске Алексей Денисюк. По его словам, данные процедуры предусматривают постановление мэра, а также рассмотрение проекта на заседании художественного совета.

Ранее «КС» уже сообщал о позиции новосибирских сталинистов, возмущенных установкой памятника отрекшемуся императору. Возмущение было обусловлено неудачными попытками установить бюст Сталину, которые продолжаются и сейчас.

Сообщалось также о том, что 10 августа общественники направили в прокуратуру Новосибирской области требование о сносе памятника Николаю II. Копии документа были высланы губернатору области Владимиру Городецкому и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

В новом заявлении отмечается, что прокуратура еще не отреагировала на требование. Однако ответы, полученные из мэрии Новосибирска и Управления по государственной охране объектов культурного наследия, не удовлетворили инициативную группу. Так, мэрия, отрицая необходимость демонтажа, подчеркивает, что «земельный участок, на котором установлен памятник Николаю II, является собственностью Новосибирской области, а не религиозной организации». Однако ранее мэр Новосибирска заявлял, что данный участок принадлежит религиозной организации, следовательно, установка памятника не предусматривала согласования с властями.

Обращая внимание на это противоречие, инициаторы установки памятника Сталину заявляют: «Управление по государственной охране объектов культурного наследия и мэрия города Новосибирска постфактум согласовали установку 16 июня 2017 г. памятника Николаю Кровавому».

Наряду с этим в заявлении выдвинуто и более серьезное обвинение: «Местные власти проводят политику двойных стандартов и покрывают нарушение Церковью действующего законодательства».

«КС» следит за развитием событий.

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