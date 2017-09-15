В Красноярске стартовала процедура выборов мэра. Впервые он будет определен непрямым голосованием. Эксперты не ожидают появления сильных соперников у действующего градоначальника, но допускают «омский сценарий», когда победитель так и не был определен.

Городской совет Красноярска запустил процедуру выборов мэра Красноярска. Ожидается, что проект постановления о назначении конкурса на эту должность будет внесен на внеочередной сессии 19 сентября. Как рассказала председатель муниципального парламента Татьяна Казанова, состав конкурсной комиссии должен быть определен к началу следующего месяца, а само избрание — ориентировочно 24 октября. Впрочем, по словам депутата Виталия Дроздова, процесс может затянуться, потому что выше описан «самый короткий из возможных вариантов».

Полномочия нынешнего мэра Эдхама Акбулатова истекли 10 сентября, однако он будет продолжать занимать этот пост без приставки «и.о.» вплоть до выборов нового градоначальника. Глава Красноярска впервые будет избираться непрямым голосованием. По новым правилам должна быть создана конкурсная комиссия, членов которой представляют в равных долях губернатор края и Горсовет. Претенденты, получившие одобрение этого органа, выносятся на голосование Городского совета, который и определит нового мэра. Кандидатов при этом должно быть не менее двух, а для победы необходимо набрать не менее 19 голосов депутатов.

Интересно, что Горсовет также сейчас представлен не в полном составе. Из заявленных 36 депутатов здесь заседает только 30. Часть парламентариев ранее перешли на работу в Законодательное собрание Красноярского края либо лишились муниципального мандата по другим причинам, однако довыборы по их округам так и не были назначены.

Впрочем, участие горожан в выборах мэра все же предполагается. Как следует из сообщения пресс-службы Горсовета, на официальной странице этого органа в сети Facebook будет запущен онлайн-опрос. Кроме того, депутаты проведут серию встреч с избирателями, чтобы выяснить их мнение о представленных кандидатурах. С той же целью будут организовываться личные приемы граждан и обработка их почты.

«Таким образом, Городской совет намерен строго придерживаться стратегии полной открытости, прозрачности всей процедуры и формирования своего решения в отношении кандидатов на должность главы города Красноярска на основании мнения красноярцев», — заключают в муниципальном парламенте.

На текущий момент о намерении баллотироваться заявил лишь один кандидат — действующий мэр Эдхам Акбулатов, поддержанный «Единой Россией». О возможности своего участия говорил летом и депутат Горсовета Владимир Егоров, однако о своем окончательном решении он до сих пор не заявил. Лидер красноярских «справедливороссов» Николай Трикман ранее заявлял «КС», что «эсеры» «готовят сейчас своего кандидата, и другие партии, насколько известно, тоже». Также на портале Change.org недавно появилась петиция о выдвижении депутата Законодательного собрания края Ильи Зайцева, прославившегося критикой городских властей.

Еще одним кандидатом в мэры может стать Валерий Ревкуц, занимавший пост спикера Городского совета в 2013–2015 годах. Окончательное решение еще не принято, однако поддержку этому претенденту в случае его выдвижения от лица своей партии публично пообещал руководитель фракции «Патриоты России» в Законодательном собрании Иван Серебряков.

Политолог Сергей Комарицын не ожидает сенсаций по выдвижению кандидатур, однако допускает отмену выборов по омскому варианту, если оппозиционным силам удастся объединиться. «Очевидно, что у коммунистов или эсеров нет своего кандидата, а если кого-то и выставят, то только «дежурного». Заявления Егорова могут свидетельствовать как о собственных амбициях, так и о торговле. По сути, очевидно, что стать мэром сможет только тот, кто будет выдвинут властью. Но интрига в другом. Чтобы не избрать Акбулатова, необходимо будет набрать 12 голосов. По моим расчетам, порядка восьми у его противников уже есть. И тут многое как раз зависит от Егорова, в его силах привлечь на свою сторону достаточно парламентариев для блокировки избрания мэра, либо наоборот, допустить его. Таким образом, открывается перспектива повторения ситуации в Омске, когда выборы пришлось организовывать заново», — считает он.

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