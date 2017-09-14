С понедельника в дома Новосибирска начнет поступать тепло. Соответствующее постановление подписано сегодня мэром Анатолием Локтем.

По прогнозам синоптиков, после теплых выходных с понедельника 18 сентября в Новосибирске значительно похолодает, поэтому в мэрии было принято решение с начала следующей недели дать старт отопительному сезону и пустить тепло в дома. Постановление об этом уже подписано мэром Анатолием Локтем.

«Город готов к подаче тепла, исходя из этого я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», – подвел итоги заседания городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов мэр Новосибирска.

В АО «Сибэко» пообещали в течение восьми дней провести все работы по включению отопления. В первую очередь тепло пойдет в здания объектов здравоохранения, детских учреждений с круглосуточным пребыванием детей, детских садов. По информации компании, отопление было подано раньше официальных сроков по заявкам в 65 детских садов, 9 школ и 23 лечебных учреждения. Жилищный фонд, согласно постановлению, начнут подключать к отоплению с 20 сентября.

Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обозначал сроки начала отопительного сезона, который, по его словам, должен начаться в регионе не позднее 20 сентября.

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