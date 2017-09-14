ВТБ может приобрести проходящий финансовое оздоровление банк «ФК Открытие»

Группа ВТБ может приобрести банк «ФК Открытие», который сейчас переходит под контроль Центрального Банка РФ в рамках процедуры санации. О готовности рассмотреть такой вопрос сообщил председатель правления группы Андрей Костин, передает ТАСС. Также стало известно, что новым главой банка «ФК Открытие» станет Михаил Задорнов, в настоящее время руководящий ВТБ24.

После завершения санации банка «ФК Открытие» вопрос его приобретения рассмотрит ВТБ. На текущий момент «Открытие» переходит под контроль ЦБ РФ. О назначении временной администрации, которая будет способствовать оздоровлению финансовой структуры банка, ЦБ РФ сообщал 29 августа.

«Подумать всегда готовы, но мы должны понять, что банк может после санации представлять. Есть опасения, что какие-то активы могут уйти или люди разбежаться», — цитирует ТАСС президента ВТБ Андрея Костина.

При этом именно на текущий момент ВТБ не рассматривает возможность приобретения «ФК Открытие», как и ранее не рассматривал. Отметим, что Группа ВТБ владеет 9,9% акций банка.

Как заявила сегодня на международном банковском форуме в Сочи председатель Банка России Эльвира Набиуллина, банк можно развивать дальше, после того как будет «вылечена» его бизнес-модель. По ее словам, от санации «Открытия» негативный эффект на финансовую систему оказался минимальным и оттока вкладов из других банков не произошло. Кроме того, рынок не отреагировал на ситуацию с банком.

Из сообщения председателя Банка России сегодня стало известно, что «Открытие» возглавит Михаил Задорнов, руководящий ВТБ24 с 2005 года. Он будет назначен после завершения работы временной администрации банка.

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