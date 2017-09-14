Сбербанк начал продажи третьего транша облигаций федерального займа для населения

Сбербанк с 13 сентября приступил к продажам третьего транша облигаций федерального займа для населения. Объем квоты составляет 10 млрд рублей.

«Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить 2/3 от всего объема нового выпуска», — заявил вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

Квота Сбербанка в 9,5 млрд рублей по первому выпуску ОФЗ-н была размещена банком чуть более чем за месяц. Второй транш был реализован на сумму 9,2 млрд рублей. Статистика показывает, что средний возраст инвестора по итогам второго выпуска — 56 лет, то есть примерно такой же, как и в первом транше (57 лет). Количество покупателей составило около 5 тыс. человек. Объем транша в равных долях распределился между клиентами «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер».

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