2 сентября в Новосибирске прошел очередной этап военно-спортивной игры «Гонка героев». Это масштабный федеральный проект, который проходит в Новосибирске уже второй год. С каждым сезоном игры заявки на участие подают все больше корпоративных команд, тем самым сформировался некий тренд — в этом году их всего более 50. Что привлекает представителей бизнеса в этом мероприятии, и чем полезны такие тимбилдинги, выяснял «КС».

Идея создания игры принадлежит Ксении Шойгу (дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу) и Глебу Юну, основателю школы героев Gimnasium. Первая «Гонка» стартовала в 2013 году в Подмосковье при поддержке Министерства обороны РФ, благодаря чему удается создать атмосферу военного полигона и обеспечить должный уровень безопасности, к которому организаторы проекта относятся серьезно.

На сегодня мероприятие вышло на федеральный уровень — образовалось сообщество «Лиги героев», которое и организовывает масштабные спортивные и социальные проекты по всей стране. Оно пропагандирует здоровый образ жизни, патриотизм, нацелено на тренировку силы воли и честную командную игру. «Гонки» прошли в 15 городах России, и численность постоянно растет, появляются новые партнеры, открываются новые города. Каждый игровой сезон организационный комитет «Гонок» старается придумывать что-то новое — новые испытания, усовершенствование и удлинение трассы, формат самого соревнования.

«Гонку героев» можно считать первым франчайзинговым проектом в России, который софинансируется головной компанией и с каждым годом приобретает все большую популярность. За три года существования мероприятия на «Гонках» побывало более 1 000 000 участников и зрителей. Планы у организаторов можно также считать грандиозными — в 2018 году мероприятие обещает выйти на международный уровень.

В Новосибирске мероприятие проводится второй год. Первая «Гонка героев» собрала в прошлом году, в общем, около 2 200 человек, в 2017 году цифра осталась на прежнем уровне. По данным представителя оргкомитета «Гонки героев» Ольги Егорычевой, растет именно количество корпоративных команд, то есть в составе одного взвода участвуют люди, работающие в одной организации, проще говоря — коллеги. Так, в этом году в «Гонке» участвовали «МегаФон», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Феррум», «Газпром», «Кузина», «Белла», «Дром», «СОГАЗ», «Альт-Парк». «Нельзя сказать, что речь только о крупных холдингах. Это очень разные компании, но которые находятся «на волне», в которых развита корпоративная культура, и которые думают о своих сотрудниках, чтобы им было интересно не только работать вместе, но и отдыхать с пользой, с друзьями и единомышленниками», — поясняет Ольга Егорычева.

Одним из партнеров мероприятия в этом году стал «МегаФон», обеспечив интернетом полигон «Кольцово», где и проходил осенний сезон «Гонки героев». Представители компании также прошли трассу соревнования, потратив около трех часов на преодоление всех препятствий.

«Если ты проходишь трассу один, то и рассчитывать можешь только на себя, в команде же чувствуется поддержка, командный дух, желание помочь коллегам и всем дойти до финиша. Кстати, финишировать всей командой без потерь и травм — основная цель участия в подобном мероприятии. Я участвую в «Гонке героев» уже третий раз, и взять девушек было интересным экспериментом. Они придавали неповторимый шарм нашей сборной! Я очень доволен нашим выступлением, мы уже начали подготовку к следующему сезону!» — рассказал капитан команды «МегаФона», старший менеджер по строительству волоконно-оптических линий связи Илья Елисеев.

Его коллега, старший менеджер по эксплуатации фиксированных сетей широкополосного доступа в интернет компании «МегаФон» Андрей Горбунов признался, что для него «Гонка героев» – это, прежде всего, проверка своих сил, развитие командного духа и взаимовыручки. «Не столь важно какое место займешь, главное финишировать полным составом, без травм, получив огромное удовольствие», — поясняет Андрей Горбунов.

В компании «Альт-Парк» также участвуют в Гонке героев уже не в первый раз. «Все началось с Гонки в прошлом году в августе — наша компания предпочла корпоративу такой вот активный отдых. Шеф нанял тренера, два раза в неделю на стадионе мы бегали, прыгали, подтягивались, отжимались. Однако в прошлом году в Гонке приняли участие только мужчины, побоявшись брать на такое испытание женщин. Когда они пришли на финиш, я им искренне завидовала. На следующую гонку я чуть ли не ультиматум поставила — сказала, что побегу. Было решено взять меня в команду. Так я попала на Гонку героев», — рассказывает старший менеджер отдела продаж дилерского центра Skoda ГК «Альт-Парк» Анна Кузнецова.

И действительно, самые яркие впечатления и эмоциональные комментарии получаются у первопроходцев — у тех, кто решился проверить себя на выносливость, бросить вызов, несмотря на какие-то страхи и фобии. Специалист отдела развития продаж личного страхования компании СОГАЗ Анастасия Попова, участвовала в Гонках впервые и на вопрос о наиболее трудном испытании ответила, что самое сложное — пересилить себя, потому что все препятствия в гонке физически преодолимы, но иногда разум дает сигнал «стоп». «Нужно было перешагнуть именно эти барьеры в голове. Конечно, были какие-то испытания, пройти которые человеку не подготовленному и без поддержки команды было сложно. Тут были прыжки в воду с внушительной высоты, необходимость зайти по пояс в лужу грязи и вообще множество неожиданных сюрпризов. И это все несмотря на то, что к соревнованиям мы готовились полтора месяца — нас и настраивал тренер и знали примерно что нас ждет. Но знать что-то в теории и действительно делать что-то — совершенно несопоставимые ощущения», — поясняет Анастасия Попова.

По словам собеседницы «КС», в Гонках нужно участвовать хотя бы для того, чтобы проявить себя, посмотреть, на что ты способен: «Я хотела проверить — есть ли вообще у меня какие-то страхи и боязни? Ну и конечно, мы были одной командой! А тут понимаешь, что нельзя подвести коллег, тем более девчонок было очень много, то есть на наших парней уже ложилась негласная ответственность, так что хотелось хоть где-то без их помощи проходить испытания. Лично я планирую участвовать еще! Не знаю, соберется ли вся наша команда, но я настроена очень решительно. Несмотря на далеко не самый лучший результат — прошли трассу за 3 часа, мы очень собой гордимся. В следующий раз обязательно улучшим время!».

Как отмечают собеседники «КС», кроме борьбы с собственными страхами, «Гонка героев» учит по-настоящему работать в команде. Подобные активности способствуют командообразованию, и благодаря им сотрудники «заряжаются» и с большим рвением работают на общее дело в дальнейшем. В качестве бонуса прилагается возможность увидеть своих коллег в неформальной обстановке и открыть с новой стороны. Ведь именно в такой атмосфере проявляются скрытые качества человека — удивительные возможности, сплоченность и самоотдача. Кроме того, такие мероприятия могут служить тестом для сотрудников с точки зрения их приверженности команде. Как ранее отмечал «КС» директор сети постгарантийного обслуживания автомобилей FIT Service Данил Соловьев, в «Гонке героев» сразу видно, кто из членов команды является слабым звеном, при этом слабым не физически, а морально. «То есть видно, кто не готов помогать и кто готов бросить команду в любой трудной ситуации. Поэтому можно сделать выводы насчет некоторых сотрудников», — поясняет Данил Соловьев.

Сроки проведения следующей Гонки героев пока не называются, однако многие из опрошенных «КС» участников уже заочно для себя решили, что примут в ней участие. Предварительно мероприятие может пройти в декабре текущего года.

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