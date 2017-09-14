Уроженец Новосибирской области, генеральный директор издательства «ВЕЧЕ» ЛЕОНИД ПАЛЬКО радуется ассортименту, верит в тиражи и ждет государственной поддержки чтения. Перед своим визитом на международный фестиваль «Книжная Сибирь» он дал эксклюзивное интервью корреспонденту «КС» АНТОНУ ВЕСЕЛОВУ.

— В 2016 году число названий книг и брошюр выросло на 4%, а совокупные тиражи упали на 3%. И хотя это максимальный подъем в первом случае и минимальное падение во втором, все же книжная отрасль не развивается? Зачем нам такой богатый выбор, если книги в целом нужны меньшему количеству людей?

— Почему не развивается? В 2015 году снижение совокупных тиражей составило 5,4%, в 2014 г. – 10,4%. Издательская система страны, несмотря на кризисные явления, нехватку оборотных средств, проявила устойчивость.

Из доклада Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, который был оглашен на прошедшей отраслевой конференции 6 сентября в Москве следует, что за первое полугодие 2017 в нашей стране вышло около 60 тысяч наименований книг, общий тираж составил 254 миллиона экземпляров. Этот тираж на 20% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Богатый выбор необходим. Это поддержка и пропаганда чтения, литературы, и та большая работа, которую на протяжении 16-ти лет активно ведёт РКС. Год литературы, который стал апофеозом этой работы, сыграл положительную роль. Мы видим существенное изменение отношения к книге в нашей стране, а главное интерес к чтению среди молодого поколения. Количество молодых читателей и увеличение количества книг для молодых читателей являются одной из положительных тенденций сегодня.

— В 2015 году впервые за четверть века был зафиксирован абсолютный прирост продаж книг — чуть больше двух процентов. Какие меры государственной поддержки необходимы книгоиздателям и распространителям, для того чтобы закрепить результат?

— Поддержка государства безусловно необходима. Сегодня книжная отрасль нуждается в помощи и внимании со стороны государственной региональной и федеральной власти. В первую очередь, мерах административного характера. Но, как и все остальные отрасли, наше книжное дело сильно зависит от законодательного регулирования этой самой отрасли.

Распоряжением Правительства РФ утверждён комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли. Союз понимает, что нужно отрасли и свои предложения мы предоставили в Роспечать, в них содержалось более десяти мер, включающих в себя настройку институциональной среды, развитие книготорговой инфраструктуры и популяризацию чтения в России.

Книжное дело сильно зависит от законодательного регулирования этой самой отрасли.

Хотелось бы сказать о ключевой ставке НДС. В ряде стран в книжной отрасли это – 0%. Это не те деньги, о которых можно говорить, как о серьёзной экономической поддержке государства. Можно и в России ввести льготное налогообложение: обнулить ставки НДС для книгоиздателей и распространителей, а также разрешить в больших, чем сейчас, объемах списывать неликвидную печатную продукцию, не проданную в течение года.

— В прошлом году исполнилось 10 лет со времени вхождения России в четвёрку лидеров мирового книгоиздания по числу выпускаемых названий. По этому показателю мы оказались рядом с США, Китаем и Великобританией. В чем мы проигрываем, а где обходим наших соседей?

— В 2016 году крупные книжные рынки выросли, причём самый значительный рост показала Великобритания + 7% (от +1% в 2015г.), Китай +7% (в 2015 г. было +8%), США+3% (но в 2015 г. было падение –3%).

Статистика российского книгоиздания: почти на четверть возросло количество отпечатанных книг, совокупный тираж на 23,5% больше, чем за прошлое полугодие. Это лучший показатель с 2012 года. Российский книжный рынок в 2017 году продолжит расти в денежном выражении, достигнув 75 млрд рублей. При этом в числе экземпляров прирост окажется минимальным. В деньгах рынок продолжит расти примерно на 7% ежегодно. К 2025 году издатели намерены удвоить объем рынка. В натуральном выражении объем рынка в 2017 году достигнет 300 млн экземпляров против 299 млн годом ранее. В 2018 году прогнозируется рост на 2%, до 306 млн.

Темпы роста рынка электронных книг за год у нас одни из самых высоких в мире +41%. У западных стран рост электронных книг почти везде остановился, либо на уровне общего роста рынка.

— За период с 2008 г. по 2016 г. средний тираж одной книги сократился на 38,2%, а средний объём одного экземпляра издания упал на 17,6%. Писатели измельчали? Рекордсмен по тиражам Дарья Донцова и та потеряла 9/10 своей аудитории. Это апатия?

— Сокращение тиражей – это общемировая история. Как и общемировой финансовый кризис. Но конкретно в России сегодня быстрее всего растёт детская литература (на 12% в год), так как в кризис детская литература сохраняет наиболее устойчивый и стабильный спрос. Кроме того, растет роль масс-маркета в структуре продаж, а во многих торговых сетях преобладают именно детские издания. Кроме того, детская книга практически не подвержена пиратству, другим драйвером выступает рост рождаемости.

Да и писатели ни в коем случае не мельчают. Борис Акунин, та же Дарья Донцова, Людмила Улицкая, Александра Маринина, Евгений Гришковец, Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, Сергей Минаев, Татьяна Устинова, Павел Санаев, Дина Рубина – очень успешно сегодня продаются.

В России сегодня быстрее всего растёт детская литература

Евгений Водолазкин – ярчайший современный писатель, его опубликованный в 2009 году роман «Соловьёв и Ларионов» вошёл в шорт-лист премии «Большая книга» (2010). Следующий роман, «Лавр», был удостоен этой премии в 2013 году. В 2016 году роман «Авиатор» получил вторую премию «Большой книги».

Леонид Юзефович не менее популярный автор. В 2001 году он получил премию Национальный бестселлер за роман «Князь ветра», в 2009 — первая премия «Большая книга» за роман «Журавли и карлики», в 2016 — премия Национальный бестселлер и первая премия «Большая книга» за роман «Зимняя дорога».

— Доля переводных изданий в общем объёме выпускаемых книг и брошюр в последние годы остаётся неизменной: на уровне 10% по числу выпускаемых названий и 12-13% по тиражу. Этого достаточно для того, чтобы оставаться в центре многоязыкого мира? Как обстоят дела в других странах?

— В России 90% выпускаемых книг – это книги национальных авторов. В какой стране ещё такое есть? В России помимо русского языка существует около 100 национальных письменных языков, 59 из них литературные, – на них создаются художественные произведения, издаются книги и журналы, ставятся спектакли. В рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) с 6 по 10 сентября 2017 года на ВДНХ впервые в истории новой России прошел Фестиваль национальных литератур народов России, представляющий лучшие литературные достижения нашего многонационального народа.

В этом году главную номинацию Национального конкурса «Книга года» получила Антология современной поэзии народов России.

Задача отрасли и РКС в том числев продвижении нашейроссийской литературы, в популяризации русского языка, и это мы с успехом реализуем, организуя участие России в международных книжных выставках — в Минске, Гаване, Лейпциге, Братиславе, Белграде Стамбуле, Пекине, Тегеране, Хельсинки, Лондоне, Нью-Йорке и других странах.

Другие страны не менее заинтересованы в продвижении своих авторов и языка за рубежом и вкладывают много средств. На ММКВЯ у нас была встреча с представителями книжной ярмарки в Шардже и обсуждалось участие России в качестве Почётного гостя в 2019 году. Им также интересен поиск общей платформы для работы в литературной сфере, налаживание культурного обмена между странами, возможности перевода на арабские языки российских авторов и приглашение известных российских писателей на ярмарку в Шардже.

— География распространения издаваемых книг не в пользу СФО — на нас приходится всего 4% (На Уральский — 9%, а на Центральный — 47%). Насколько эта доля рынка «завязана» на численность населения? Или это говорит о том, что креативный класс концентрируется в столицах?

— Дело не в креативности класса. Основная доля населения любого региона сконцентрирована в столицах. В столицах всегда больше культурных точек, издательств, книжных магазинов, библиотек. Население ЦФО – 38 427 000 чел. СФО – 19 256 000 чел. УФО – 12 257 000 чел. Выходит, что в Уральском меньше проживает людей, но больше издаваемых книг. СФО есть к чему стремиться.

В Новосибирской области из 30-ти сельских районов только в 7-ми есть книжный магазин.

Как купить книгу, если негде купить? В Новосибирской области из 30-ти сельских районов только в 7-ми есть книжный магазин. В Барабинске с населением почти 30 000 человек книжный закрыт, люди вынуждены ехать в другой город за книгой. Можно обговорить с местной властью, чтобы при открытии торговых центров выделялась площадь и под книжный магазин, включить книжные в нормативы застройки.

Мы провели масштабное отраслевое исследование – «Культурная карта России. Литература. Чтение». Разработали интегральный индекс, с помощью которого оценили развитость инфраструктуры чтения в российских регионах. Индекс формировался из показателей, характеризующих состояние 4-х ключевых элементов инфраструктуры чтения: онлайн-распространение и доставка, продвижение и информирование, традиционное распространение, библиотеки. В исследовании были проанализированы: количество книжных магазинов на 1 млн. населения, количество библиотек на 10 тыс. населения, библиотечного фонда на душу населения. И согласно итоговому рейтингу распределения регионов по уровню развития инфраструктуры чтения наименее развитой она оказалась в регионах Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов.

Ключевыми дальнейшими шагами является работа по развитию инфраструктуры чтения в регионах, внедряя разработанные Комитетом РКС по региональному развитию комплексы мер.

— Доля электронных книг в ассортименте российских издательств дошла до 30% по тиражу и до 6,7% в деньгах. На западе цифровые книги, похоже, достигли «потолка». Сколько процентов еще может набрать российский цифровой книжный рынок? До паритета не может по определению?

— Цифра в 6,7 % от продаж реальна. 30% от тиража кажутся мне странными, учитывая, что разница в ценах не такая уж большая. В тираже цифры должны быть – 15-20%. Темпы роста рынка электронных книг за год у нас одни из самых высоких в мире +41%. Раза в 3 мы еще должны вырасти по тиражам в ближайшем будущем.

Союз также отмечает рост на мировом рынке самиздата электронных книг, доля которого в общей структуре продаж уже обогнала малые и средние издательства и Amazon. В России рынок самиздата также развивается за счет низкой цены.

— Прокомментируйте результаты Всероссийского конкурса «Литературный флагман России». В пятерке лидеров — Красноярский край. Почему победили воронежцы, в чем отрыв питерцев, астраханцев и свердловчан?

— Да, таковы результаты конкурса. Потому что проект Воронежской области показался членам жюри самыморигинальным и интересным в 2016 году. Компетентное жюри, которое возглавляет президент РКС Сергей Степашин и в которое входят представители книжного и библиотечного сообществ, общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели, оценили наиболее значимые мероприятия, посвященные литературе, книге и чтению, проходящие в 84-х регионах России в 2015-2016 гг. Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций регионов.

Воронежская область славится своим богатейшим литературным и культурным наследием и прилагает значительные усилия не только по его сохранению, но и приобщению к нему молодежи. «Воронежская область — территория читающей молодежи!» — девиз конкурсной презентации региона. Она посвящена комплексу проектов, адресованных молодежной, юношеской и детской аудитории. Среди них первый молодежный поэтический фестиваль «Мандельштамфест» и другие мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения поэта, а также обширная программа событий, направленных на сохранение и увековечивание творческого наследия С. Я. Маршака.

Для издателя книги – как дети.

А Новосибирская область в 2015 году, когда конкурс впервые был объявлен, отказалась от участия в и только в 2016 подала заявку.

— В марте Вы объявили о новой оргструктуре РКС. Пожалуйста, расскажите о целях и задачах внутренней реформы?

— Во исполнение уставных целей и задач Союза, направленных на развитие отечественной книжной отрасли, РКС решил возобновить деятельность комитетов. Комитеты смогут решать, как оперативные задачи, так и разрабатывать стратегию деятельности РКС. На сегодняшний день сформировано 9 Комитетов: по региональному развитию, по подготовке кадров и повышению квалификации специалистов книжной отрасли, по электронному книгоизданию, борьбе с книжным пиратством, пропаганде легального чтения; по совершенствованию законодательства и правовым вопросам, по координации и взаимодействию субъектов бумажной отрасли и полиграфии, по связям с государственными и общественными организациями, библиотечным сообществом; по поддержке и продвижению чтения, по поддержке и развитию книгораспространения, по учебной литературе и взаимодействию с системой образования.

— Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Алексей Чадаев написал книгу «Путин. Наши ценности». Успех гарантирован. Вообще, политических и корпоративных трудов становится с каждым годом все больше. Кроме того, государственные люди все охотнее выпускают книги стихов и фотоальбомы. В бизнес-среде становится хорошим тоном дарить такие издания (скажем, томик Мединского) своим партнерам. Как вы относитесь к этому явлению и какие книги не-писателей рекомендуете прочесть?

— Для издателя книги – как дети. Конечно, я рекомендую издания своего издательства, причем все 900 книг, выпускаемых ежегодно. Я и сам очень часто дарю книги. Для меня лично интересно все, что связано с охотой, природой, особенно с Сибирью. Люблю Михаила Щукина, который сейчас возглавляет Союз писателей Сибири и стал главным редактором «Сибирских огней». И когда у него появляется что-то новое, то первым это читаю. Из не писателей рекомендую книгу Виктора Семёновича Косоурова, заместителя директора Российского фонда фундаментальных исследований, его книга о новосибирской области и друзьях. Книга готовится к выходу в ближайшее время.

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