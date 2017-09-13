Управляющий сети кофеен Traveler’s Coffee Евгений Михиенко останется в СИЗО

 
 
Евгений Михиенко
Управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler’s Coffee Евгений Михиенко останется в СИЗО в Москве

Суд продлил арест управляющего сети кофеен Traveler’s Coffee в Новосибирске Евгения Михиенко на два месяца. Об этом сообщает РАПСИ.

О продлении ареста ходатайствовало следствие. Напомним, что Евгений Михиенко обвиняется в мошенничестве в связи с борьбой за использование товарного знака Traveler’s Coffee.

О конфликте вокруг бренда Traveler’s Coffee «КС» писал подробно ранее.

Также на сайте издания проводился опрос мнения читателей по поводу того, останется ли право на использование бренда у компании «Traveler’s Coffee Москва» Анвара Пириева, договорятся ли стороны между собой, или сеть в конце концов прекратит свое существование в прежнем виде? Большинство проголосовавших (72%) считают, что права на бренд останутся у компании «Traveler’s Coffee Москва» Анвара Пириева, а «Traveler’s Coffee Новосибирск» будет вынуждена сменить бренд или работать с ним на условиях правообладателя. 12% посчитали, что сеть прекратит существование, а 5% — что права перейдут третьим лицам, равноудаленным от сторон конфликта. При этом в то, что существующие противоречия удастся устранить и снова консолидировать сеть, верит всего 3% читателей.

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