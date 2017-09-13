Когда введут подстанцию «Новая Академическая»?

Несмотря на решительный настрой депутатов законодательного собрания Новосибирской области ввести в эксплуатацию подстанцию «Новая Академическая» и уволить для этого начальника департамента имущества и земельных отношений правительства Новосибирской области (ДИЗО), в правительстве доводы парламентариев считают противозаконными. Ввод подстанции под большим вопросом.

Назревшее недовольство

Напомним, что в конце августа «КС» стало известно о том, что в заксобрании обсуждают возможность поднятия на сентябрьской сессии вопроса об увольнении начальника ДИЗО Романа Шилохвостова с занимаемой должности, так как парламентарии считают, что именно Роман Шилохвостов «противодействует» вводу энергообъекта.

По этому поводу они направили письмо первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову.

Уже более 5 лет с момента строительства энергообъект не могут ввести. Сложность с подстанцией «Новая Академическая» заключается в том, что земельный участок (0,7 га), на котором она построена, находится в федеральной собственности. Правительство Новосибирской области, вложившее средств в ее строительство, требует передать этот участок региону — только в этом случае станция может быть запущена, считают чиновники. В 2012 году СО РАН обратилось в арбитражный суд и потребовало снести объект, так как разрешение на его строительство не было получено. Тогда управление капитального строительства Новосибирской области направило встречный иск о взыскании 330 млн руб., израсходованных на строительство. Суд отказал обоим заявителям.

На текущий момент помимо затраченных 330 млн руб., на ввод объекта требуется еще 120 млн руб.

Для решения проблем с подстанцией в заксобрании Новосибирской области в конце июня текущего года была создана рабочая группа. Она подготовила алгоритм запуска подстанции, одним из пунктов которого значилась передача объекта вместе с землей в уставной капитал ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», а затем в управление энергетики и водоснабжения СО РАН.

Проект решения был направлен в правительство, откуда через 1,5 месяца пришел отказ за подписью Романа Шилохвостова (копии документов имеются в распоряжении редакции «КС»). Изучив протокол заседания рабочей группы, начальник ДИЗО ответил, что «завершение строительства и ввод подстанции в эксплуатацию невозможен без передачи земельного участка», ссылаясь при этом на протокол рабочего совещания при полпредстве. Также чиновник указывает, что процедура передачи подстанции «в пользование конкретному лицу, без проведения конкурентных процедур» вызывает сомнение. В завершение Роман Шилохвостов отмечает, что вводу подстанции в эксплуатацию препятствует «субъективное нежелание СО РАН» подписывать проект соглашения между правительством и «Сибирским территориальным управлением федерального агентства научных организаций» (СТУ ФАНО). Согласно этому проекту, энергообъект запрещается приватизировать и отчуждать из собственности региона.

Получив такой ответ, депутаты возмутились и написали Владимиру Знаткову письмо, а также как говорилось, намерены поднять на сессии вопрос о соответствии Романом Шилохвостовым занимаемой должности.

Нарушают закон

Как выяснил корреспондент «КС», несмотря на недовольство депутатов и их решительные действия, в правительстве меры по решению проблемы с вводом подстанции, предложенные парламентариями, считают незаконными.

Комментируя ситуацию и.о. руководителя ДИЗО НСО Светлана Калашникова, вновь как и Роман Шилохвостов при ответе депутатам ссылается на «консолидированную позицию исполнительных органов Новосибирской власти», выработанную во время совещания у полпреда. По условиям заключенного тогда соглашения между правительством, СО РАН и СТУ ФАНО, подстанция должна оставаться в собственности региона, не может быть приватизирована, кроме того должны быть зарезервированы мощности для организаций Новосибирского научного центра, СО РАН И СТУ ФАНО.

Светлана Калашникова также отмечает, что АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» не ведет деятельность в сфере электроэнергетики, поэтому приватизация подстанции этим обществом будет противоречить закону о приватизации, также это нарушит и закон о конкуренции. В ДИЗО продолжают настаивать на проведении конкурентных процедур.

Как оказалось, в стадии рассмотрения находится и вопрос о передаче земельного участка под «Новой Академической» области. Заместитель территориального управления Росимущества по Новосибирской области Ирина Гусева сообщила «КС», что для того, чтобы передать Новосибирской области полномочия по управлению участком, Росимущество направили соответствующий пакет документов в АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК). «Предложение было рассмотрено на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, однако решение по нему перенесено на более поздний срок», – сообщила Ирина Гусева. На какой именно срок, в Росимуществе не уточнили.

Без конкурса

В свою очередь в СО РАН на компромисс также идти не намерены. «Подстанция должна гарантировано работать исключительно в интересах жизнеобеспечения научного и жилого комплексов Академгородка. С момента создания Сибирского отделения РАН и по настоящее время эту функцию успешно выполняет управление энергетики и водоснабжения, в хозяйственном ведении которого находится вся инженернаяинфраструктура Академгородка, в том числе подстанция «Академическая», для замены которой и построена новая подстанция», – отметил «КС» начальник управления имущества и земельных ресурсов СО РАН Виктор Юрченко.

По мнению Виктора Юрченко, «легализация подстанции» может быть осуществлена только по тому пути, который определил арбитражный суд, признавший «Новую Академическую» «принадлежностью главной вещи ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Впрочем, в удовлетворении иска о сносе подстанции суд СО РАН тогда отказал.

Виктор Юрченко подчеркивает, что передача подстанции в уставной капитал Технопарка и с последующей передачей управлению энергетики и водоснабжения «обеспечит гарантированное в правовом отношении сохранение единства системы электроснабжения Академгородка, не допустит ущемления прав организаций Новосибирского научного центра, жителей Академгородка как потребителей электроэнергии, обеспечит безопасность энергосистемы Академгородка при выполнении институтами важных задач государственного значения».

Говоря о возможности проведения конкурса, как на том настаивает ДИЗО, начальник управления имущества и земельных ресурсов СО РАН отметил, что по его мнению, действующее антимонопольное законодательство «позволяет АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» передать находящуюся в его собственности подстанцию в аренду без проведения торгов лицу, обладающему правами владения сетью инженерно–технического обеспечения, технологически связанной частью которой станет подстанция. Управление энергетики и водоснабжения как раз и владеет на праве хозяйственного ведения всей сетью электроснабжения Академгородка». Но напомним, что в ДИЗО считают нарушением передачу объекта не управлению энергетики и водоснабжения, а именно АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

«КС» продолжит следить за развитием событий. На текущий момент ответа от Владимира Знаткова депутаты еще не получили – первый заместитель председателя правительства на днях вышел из отпуска. Сложившуюся ситуацию парламентарии намерены обсудить в ближайшее время. Вопрос будет рассматриваться на ближайшей сессии ЗС НСО 28 сентября.

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