МТС назвала самые популярные торговые центры Новосибирска

В МТС сообщили об итогах потребления трафика в Новосибирской области за восемь месяцев 2017 года. По данным оператора, с начала текущего года новосибирцы в среднем на 30% чаще посещали торговые центры, чем в прошлом году, и скачали за это время в пять раз больше трафика. При этом количество «классических» голосовых звонков по сравнению с прошлым годом практически не изменилось.

Самыми посещаемыми торговыми центрами в Новосибирске за январь-август 2017 года, согласно данным МТС, стали МЕГА, «Галерея Новосибирск» и «Аура» — LTE-трафик МТС в них вырос в семь, шесть и четыре раза соответственно. В среднем абоненты сгенерировали только за август 2,8 терабайт трафика в перечисленных моллах, что равняется примерно 15 млн селфи из примерочных или 280 тыс. просмотров коротких роликов во время ожидания заказа на фудкорте.

В июле и в августе 2017 года новосибирцы в полтора раза чаще, чем в прошлом году, проводили время в популярных ТЦ. Связано это с нетипично дождливой и прохладной погодой — шоппинг, кино и другие развлечения «под крышей» заменили новосибирским абонентам МТС выезды на дачи, пикники и пляжи.

Если мобильный интернет-трафик в торговых центрах Новосибирска показал значительный и уже традиционный рост, то общее количество минут, которое абоненты МТС проговорили во время шопинга с начала 2017 года, выросло по сравнению с прошлым годом всего на 7%. При этом самыми разговорчивыми оказались посетители ТРК «МЕГА», проговорившие с начала года полгода почти семь миллионов минут, а самыми немногословными – покупатели ТЦ «Галерея Новосибирск», уложившиеся меньше чем в 2,5 млн минут разговоров.

«Новосибирск – шоппинг-столица Сибири, по числу торговых центров на душу населения нас опережают только Москва и Петербург. Поэтому для наших новосибирских абонентов посещение торгового центра – полноценный вид досуга, а не просто шоппинг. Учитывая такой интерес горожан, МТС постоянно улучшает качество связи в ТЦ: например, «ускоренная» сеть LTE- Advanced со скоростью сёрфинга до 150 Мбит/с доступна в МЕГЕ, самом крупном ТЦ Новосибирска. Вызвать такси через приложение, купить билет в кино через онлайн-сервис, чтобы не стоять в очереди, расплатиться на кассе с помощью смартфона – эти и другие возможности сделать шоппинг более комфортным сейчас доступны абонентам МТС во всех торговых центрах Новосибирска», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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