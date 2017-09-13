Исполнительным директором Новосибирского областного отделения ООО «Деловая Россия» стал Евгений Бурденюк – председатель совета предпринимателей Калининского района Новосибирска, генеральный директор ГК «Отелит Development». Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь компании.

Вчера, 12 сентября на должность исполнительного директора Новосибирского областного отделения ООО «Деловая Россия» был назначен генеральный директор ГК «Отелит Development» (новосибирская компания-девелопер торговой недвижимости — «КC») Евгений Бурденюк. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь компании Мария Макарова.

Основной своей задачей Евгений Бурденюк видит развитие предпринимательской среды и создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Новосибирской области, а также выстраивание продуктивного диалога между представителями бизнеса и органов власти.

«Деловая Россия» создана в 2001 году и объединяет более 3 тыс. предпринимателей, работающих в несырьевом секторе экономики. Общая численность сотрудников на предприятиях «Деловой России» – почти 1 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий по собственным данным «Деловой России» превышает 2 трлн руб. Организация представлена в 78 субъектах РФ и включает в себя около 50 комитетов. С 2014 года президентом организации является Алексей Репик. Сопредседателем «Деловой России» является российский бизнес-омбудсмен Борис Титов. Деловое объединение призвано участвовать в работе по улучшению инвестклимата и совершенствованию регуляторной среды, помогать создавать механизмы поддержки российской промышленности на внешних рынках, способствовать привлечению иностранных инвестиций.

«Сегодня органы государственной власти проявляют большой интерес к деятельности общественных организаций, особенно к тем, которые имеют статус федеральных, стремятся выстроить с ними продуктивный диалог. И я вижу большие возможности и перспективы развития этих взаимоотношений. Так, при каждом органе государственной власти создаются общественные советы, в которые входят независимые эксперты и в каждом из этих советов есть представители предпринимательских объединений. Сегодня многие задачи, которые касаются вопросов развития предпринимательства, решаются на федеральном уровне и уже потом спускаются на места. На мой взгляд, это вносит некий дискомфорт, так как бывает, что ввиду специфики региона или неправильно расставленных акцентов, принятие решения затрудняется. Соответственно, когда мы сможем решать региональные вопросы на местах, пользуясь ресурсами федеральных организаций, эффективность от этих действий будет только возрастать», — прокомментировал перспективы работы Евгений Бурденюк.

Отметим, что Евгений Бурденюк является председателем Региональной общественной организации «Новосибирское Сообщество Молодых Предпринимателей», председателем Совета предпринимателей Калининского района Новосибирска, членом Новосибирской торгово-промышленной палаты, членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, членом Совета предпринимателей по Октябрьскому району Новосибирска.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter