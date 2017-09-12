Банк «Левобережный» вошел в ТОП-30 банков по кредитованию МСБ

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило рейтинг российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2017 года, в котором Банк «Левобережный» занял 23-е место.

Банк «Левобережный» (ПАО) — один из ведущих региональных банков, основан в 1991 году. Его сеть формируют офисы в Сибирском федеральном округе — Новосибирске и районах Новосибирской области, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Томске и Барнауле. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу. Собственные средства банка (капитал) на 01.01.2017 составляют 4 954 млн рублей, рентабельность капитала банка за 2016 год составила 20%. По данным портала Банки.ру на август 2017 года Банк «Левобережный» занимает 97-ю строчку рейтинга российских банков по активам с показателем 48 285 360 тыс. рублей.

В исследовании RAEX приняли участие банки, активно работающие с субъектами малого и среднего предпринимательства. ТОП-30 банков составлен по показателю объема портфеля кредитов МСБ на 01.07.2017.

В сообщении RAEX отмечается, что доля ТОП-30 банков на рынке кредитования МСБ достигла рекордных 65%, а совокупный объем кредитов, предоставленных банками малым и средним предпринимателям, за первые шесть месяцев текущего года составил 2,9 трлн рублей.

По данным RAEX, остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным Банком «Левобережный» малому и среднему бизнесу на 1 июля 2017 года, составил 10 020 млн рублей. Темп прироста за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017-го — 23,5%.

Отметим, что годом ранее Банк «Левобережный» в аналогичном рейтинге Эксперт РА занимал 30-ю строчку. Таким образом, за год банк существенно усилил свои позиции на рынке кредитования малого и среднего бизнеса.

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