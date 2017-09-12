В Новосибирске несколько раз за ночь поступали звонки о минировании зданий

Ночью 12 сентября по Новосибирску прокатилась волна звонков о минировании крупных зданий, среди которых есть автовокзал и гостиница «Центральная». В пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области сообщили о шести звонках.

Минувшей ночью в Новосибирске телефонные террористы объявили о минировании автовокзала, гостиниц «Центральная» и «Аврора». Звонки поступили также в ночные клубы «Антигламур» и «Альпен Грот». По сообщению пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области, за час поступило шесть звонков о минировании зданий.

«Всё началось с того, что около 2:00 неизвестный позвонил в клуб «Антигламур» на Серебренниковской и сообщил, что в здании заложена бомба. Посетители и персонал заведения были эвакуированы, а на место происшествия прибыли экстренные службы», — рассказывают очевидцы в «АСТ-54».

Эвакуированы были и пассажиры с сотрудниками автовокзала. На место выезжали бойцы Росгвардии и кинологи. В новосибирском автовокзале подтверждают такую информацию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали подготовить комментарий позже.

Прошлой зимой, 21 декабря в полицию так же поступали звонки о взрывных устройствах, находящихся в трех зданиях на улицах Фрунзе, Крылова и Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

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