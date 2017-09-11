Между Барнаулом и Казанью наладят прямое авиасообщение

К чемпионату мира по футболу 2018 года власти Алтайского края и Республики Татарстан планируют наладить прямое авиасообщение. Субсидировать авиарейсы будут оба региона.

Накануне прошла встреча губернатора Алтайского края Александра Карлина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Гостей Алтайского края интересовал туристический потенциал региона. В числе делегатов из Татарстана были руководители крупнейших компаний республики, в частности, генеральный директор АО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Руслан Шигабутдинов.

Среди вопросов, которые обсуждали стороны, было и открытие прямого авиасообщения между Барнаулом и Казанью. Авиакомпания, которая возьмется за данный маршрут, получит субсидии от региональных властей.

«Алтайский край и Республика Татарстан готовы субсидировать эти рейсы. Для жителей это станет дополнительной возможностью приехать в санатории края. В Татарстане много культурных и исторических объектов, это будет взаимно интересно и полезно», — цитирует ТАСС главу Татарстана.

Уточняется, что прямой авиарейс должен открыться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Это даст дополнительную возможность жителям края посетить ЧМ-2018 в Казани.

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