Сергей Жвачкин определился с датой своей инаугурации

Победивший, по предварительным данным, на выборах губернатора Томской области Сергей Жвачкин примет присягу в пятницу 15 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области.

Как ранее уже сообщал «КС», на выборах губернатора Томской области победил Сергей Жвачкин, представляющий партию «Единая Россия. Окончательные результаты выборов облизбирком подведет 13 сентября, 14 сентября они будут опубликованы, а 15 сентября Сергей Жвачкин должен вступить в должность: в этот день он принесет присягу на собрании областной думы.

Повестку заседания, на которой пройдет инаугурация Жвачкина, совет думы утвердит во вторник, 12 сентября.

Что касается церемонии инаугурации на пост главы в Бурятии, то пока Алексей Цыденов не определился с датой, но присягу он принесет так же в конце текущей недели. По сообщению ИА «Восток-Телеинформ» со ссылкой на лидера единороссов республики Владимира Павлова, дату Цыденов выберет сам и, скорее всего, это будет 14 или 15 сентября.

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