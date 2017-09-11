«Сибирский Антрацит» подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. В пресс-службе компании поделились ими.

Производство и реализация продукции

В первом полугодии 2017 года «Сибирский Антрацит» добыл 3,4 млн тонн рядового антрацита, нарастив объем добычи на 51% по отношению к первому полугодию прошлого года (2,2 млн тонн).

Компания реализовала 3,3 млн тонн продукции, что на 65% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (2 млн тонн). Существенный рост продаж – результат ежедневной работы по улучшению качества продукции и работы с клиентами. В первом полугодии 2017 года «Сибирский Антрацит» увеличил объемы сбыта и количество клиентов, включая прямых потребителей, на традиционных для предприятия рынках Китая, Индии и Кореи, а также вышел на новые перспективные рынки Южной Африки, Бразилии, укрепил свои позиции на рынках стран СНГ.

Финансовые результаты

Выручка «Сибирского Антрацита» составила 18 млрд рублей, на 9,8 млрд рублей выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль достигла 4,4 млрд рублей против 0,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Высоким финансовым результатам способствовали рост производственной эффективности и укрепление позиций на рынке.

Повышение производственной эффективности

В начале 2017 года «Сибирский Антрацит» продолжил работу по повышению производственной эффективности и добился значительных результатов.

Реализовав ряд инженерно-технических и управленческих решений, предприятие удвоило объемы отгрузки в сравнении с первым полугодием прошлого года. В отчетном периоде отгрузка составила около 600 тыс. тонн в месяц.

Производительность труда в первом полугодии 2017 года составила 260 тонн на человека в месяц, увеличившись на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рост производительности труда в отчетном периоде стал одним из факторов роста средней заработной платы – на 19% относительно первого полугодия 2016 года.

«Итоги первого полугодия 2017 года – это максимальный результат, которого предприятие когда-либо достигало. Можно с уверенностью говорить о том, что сегодня компания находится на принципиально новом уровне. Этому способствовали сформированная в течение последних двух лет сильная команда, управленческие и технические преобразования, развитие производственных мощностей и инфраструктуры, повышение качества продукции и эффективности отгрузки. Мы продолжим последовательное выполнение планов и по итогам 2017 года объем добычи превысит 7,2 млн тонн», – прокомментировала Анастасия Попрыгаева, генеральный директор «Сибирского Антрацита».

Социальные программы

Компания осуществляют социальную деятельность, оказывает поддержку сельсоветам Искитимского района, детским коллективам и образовательным учреждениям, ветеранам, проектам в сфере спорта и укрепления здоровья. Приоритетным регионом для реализации социальных программ является Искитимский район Новосибирской области и адресная помощь его жителям.

В начале 2017 года «Сибирский Антрацит» заключил соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с четырьмя сельсоветами: Усть-Чемским, Листвянским, Гусельниковским и Евсинским. Такая практика позволяет упорядочить социальную деятельность компании в регионе и повысить ее эффективность. Представители местной власти хорошо знают потребности и нужды населения, социальных учреждений, что позволяет составлять подробные планы и формировать бюджет.

Соглашения с муниципалитетами включают такие виды работ, как например, ремонт объектов хозяйственной инфраструктуры, поставку оборудования для школ, детских садов, Домов культуры и библиотек, организацию праздников, а также адресную помощь конкретным людям.

В первом полугодии 2017 года при содействии предприятия отремонтирована Беловская школа и оборудован Гусельниковский Центр досуга, проведен ремонт уличного освещения в селах Усть-Чём и Мосты, водонапорной башни в Усть-Чёме, решена важная экологическая задача – обустроены полигоны для бытовых отходов в селах Усть-Чём и Мосты.

По запросу от Усть-Чёмского и Гусельниковского сельсоветов приобретено лечебно-реабилитационное оборудование для детей и взрослого человека лиц с ограниченными возможностями. Оказана финансовая помощь ветеранским организациям поселка Листвянский и Гусельниковского сельсовета. Проведены праздничные мероприятия на 9 мая, День шахтера. На регулярной основе предприятие выделяет уголь для населения, отсыпает щебнем дороги внутри поселков.

«Сибирский Антрацит» продолжает финансирование учрежденной им в 2015 году «Сибирской хоккейной лиги» – объединения любительских команд, способствуя таким образом поддержке здорового и спортивного образа жизни.

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