В Новосибирске суд принял к рассмотрению иск против «мусорной» концессии

В Центральный районный суд поступил иск с требованием отменить концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск». Суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительное заседание.

Иск с требованием отменить скандально известную «мусорную» концессию принял к рассмотрению 5 сентября Центральный районный суд Новосибирска. Истцом выступило НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» , а ответчиками — новосибирское правительство и, собственно, компания, с которой заключено соглашение, «Экология-Новосибирск». В качестве третьих лиц привлечены ЗС и прокуратура Новосибирской области. Из материалов дела следует, что предварительное заседание пройдет 1 ноября.

Отметим, что ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, сообщая о привлечении экспертов МГУ к оценке рисков, возможных при реализации проекта, подчеркнул, что все предложения московских специалистов, вплоть до расторжения концессии, будут выполнены. Напомним, губернатор распорядился с 28 августа заморозить все работы по реализации проекта «мусорной» концессии для «перезагрузки» общественного обсуждения.

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