Во время совещания в администрации Кемеровской области по вопросам ЖКХ и здравоохранения глава региона Аман Тулеев потребовал от мэра Новокузнецка тщательнее осуществлять подготовку к отопительному сезону.

Работой новокузнецкого мэра Сергея Кузнецова губернатор Кемеровской области Аман Тулеев остался недоволен. Он потребовал, чтобы глава города «прекратил показуху» и решил проблемы с подвозом угля в Новокузнецке. Так, уже на протяжении нескольких месяцев Кузнецов раз в неделю появляется в эфире программы «Утро с мэром» на телеканале «Ново-ТВ», где рассказывает о проблемах Новокузнецка и принимает жалобы горожан, однако такая работа не устроила губернатора. Он обратился к Кузнецову с требованием 15 сентября начать отопительный сезон.

Напомним, что после этого же совещания губернатор отстранил от должности начальника областного департамента здоровья.

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