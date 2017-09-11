Сергей Клестов: избиратели поддержали не только меня, но и команду мэра

Советник мэра Новосибирска Сергей Клестов, который стал победителем на вчерашних довыборах в Законодательное собрание региона, уверен, что жители города поддержали на голосовании не только его лично, но и мэра Анатолия Локтя.

«Это поддержка не только меня лично, но и нашего мэра. Это много значит. Это поддержка города по известным вопросам. Это тоже сыграло свою роль, и тем самым показало отношение новосибирцев — жителей Центрального и Железнодорожного района — ко всем проблемам, которые в последнее время широко озвучивались в СМИ. Показало, кого они поддерживают», — сказал Сергей Клестов в разговоре с корреспондентом «КС». Также он отметил, что по его мнению, поддержка Анатолия Локтя, в свою очередь, помогла добиться такого результата на выборах.

«Мы — большая дружная команда и работали как обычно, — прокомментировал работу предвыборного штаба КПРФ Сергей Клестов. — Ничего сверхъестественного не делали. Может быть, больше сконцентрировали внимание на данной кампании».

Говоря о ближайших планах, Сергей Клестов отметил, что сейчас ему нужно систематизировать все наказы избирателей и назначить время приема, чтобы вести его регулярно. «Я и раньше всегда так делал. Эта работа мне знакома», — напомнил он.

Что касается работы в комитетах Законодательного собрания области, Сергей Клестов сказал, что по своему желанию комитет, скорее всего, ему выбрать уже не удастся. Однако, он планирует обязательно участвовать в работе комитета по строительству, ЖКХ и тарифам. «Это близкая тема для меня. Я считаю, что достаточно хорошо в ней разбираюсь. Есть ряд вопросов, которые назрели, и их нужно законодательно нормативно упорядочить», — пояснил он.

Напомним, что Сергей Клестов набрал почти 50% голосов. Его соперниками были Александр Бойко (Единая Россия), Константин Антонов (Родина), Илья Кононыхин (ЛДПР) и Надежда Ланцова (Справедливая Россия).

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