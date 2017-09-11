Обработка большинства избирательных бюллетеней подтверждает первенство Сергея Клестова на довыборах по 21 округу.
На сайте ГАС опубликованы данные о предварительных итогах голосования по 21 избирательному округу. Среди обработанных 6894 бюллетеней голоса распределились следующим образом:
Сергей Клестов (КПРФ) – 3334 (48,3%)
Александр Бойко (Единая Россия) – 1707 (24,7%)
Константин Антонов (Родина) – 1399 (20,3%)
Илья Кононыхин (ЛДПР) – 241 (3,4%)
Надежда Ланцова (Справедливая Россия) – 213 (3%).
Подробнее о ходе выборов в Новосибирской области читайте в расширенном материале «КС».