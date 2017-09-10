Согласно данным наблюдателей от команды Сергея Бойко на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области на 21-ом округе лидирует Сергей Клестов, у Александра Бойко и Константина Антонова почти равные результаты.

Возглавляемая Сергем Бойко команда новосибирского штаба Алексея Навального приводит результаты довыборов в Заксобрание на 21-ом округе по итогам подсчетов, поступающих от наблюдателей: Сергей Клестов – 46,8%, Александр Бойко – 25%, Константин Антонов – 21,6%, Илья Кононыхин – 3,5%, Надежда Ланцова – 3,2%.

Напомним, что новосибирский обком КПРФ приводит сопоставимые данные альтернативной системы подсчета голосов: Сергей Клестов – 47,5%, Александр Бойко – 24,6%, Константин Антонов – 21,3%, Илья Кононыхин – 3,5%, Надежда Ланцова – 3%.

Согласно данным облизбиркома, за полчаса до закрытия участков на 21 округе проголосовало 7490 человек (13,11%).

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