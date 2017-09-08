В воскресенье 10 сентября в Новосибирске пройдут дополнительные выборы в депутаты ЗС НСО по 21 округу. Кто претендует на этот пост? Какие виды агитации используют кандидаты? Каковы особенности их предвыборных стратегий? Читайте в обзоре «КС».

Дополнительные выборы в законодательное собрание Новосибирской области по 21 округу пройдут 10 сентября.На них зарегистрировано 5 кандидатов от 5 партий: Сергей Клестов (КПРФ), Александр Бойко («Единая Россия»), Константин Антонов («Родина»), Надежда Ланцова («Справедливая Россия»), Илья Кононыхин (ЛДПР). Трем кандидатам было отказано в регистрации: Вячеслав Мельников от партии «Ветеранов России» не сдал необходимые документы, у Виктора Куршина («Коммунисты России») и Сергея Бойко, руководителя новосибирского штаба Алексея Навального, окружной избирком «забраковал» подписные листы.

Эксперты считают, что группу основных игроков на выборах составляют Александр Бойко, Сергей Клестов и Константин Антонов.В пользу этого состава говорит и отсутствие каких-либо признаков агитационной работы на округе со стороны кандидатов от ЛДПР и «эсеров». Как отмечает политолог Яков Савченко, «довыборы проходят в тени широкого обсуждения мусорной концессии, тарифных войн и явно не находятся в центре внимания даже в Новосибирске». Несмотря на «местечковый» характер довыборов в Заксобрание, предвыборная борьба идет, а результат ее, который мы получим в ближайшее воскресенье, имеет значение не только для самих кандидатов, но и для жителей Новосибирской области.

«КС» проанализировал предвыборные стратегии трех основных кандидатов на довыборах: какие технологии и ресурсы они используют, на что делают акцент в своих предвыборных программах.

Реклама и PR

В теории и практике маркетинга, как известно, разделяют рекламу и PR: реклама напрямую исходит от рекламодателя и информирует о продукте;PRформирует общественное мнение вокруг продукта с помощью косвенных информационных сообщений. Это различие реализуется и в политической рекламе: в первом случае речь идет о прямой агитации за кандидата; в случае PR кандидат упоминается в каком-либо нужном (хорошем или плохом) контексте.

Для выборов муниципального уровня традиционными методами прямой агитации являются телевизионные и радиоролики, публикации в печатных СМИ, печатная продукция (листовки, брошюры, газеты), а также личные встречи кандидатов с избирателями.

Что касается печатных материалов, то их эффективность во многом зависит не от их содержания, а от частоты распространения и охвата – буквально, в какое количество домов и районов разнесли листовки и брошюры.Наибольшую активность в распространении печатных материалов развернули предвыборные штабы Сергея Клестова и Константина Антонова. Команда Александра Бойко предпочитает большие масштабы – уличные баннеры и растяжки, но здесь страдает охват. Как отмечал по этому поводу политолог Владимир Леонтьев, листовки и брошюры эффективнее больших уличных форматов, так как обеспечивают визуальное доминирование кандидата на округе.

Встречи с избирателямиявляются самой эффективной технологией агитационной работы. Они позволяют установить личный контакт, «обаять» и пообещать решение конкретных проблем и, соответственно, требуют от кандидата серьезных коммуникативных и ораторских навыков. Все трое соперников включились в общение с жителями округе, но, по сведениям, полученным от самих жителей, более активно проявляют себя кандидаты от «Родины» и КПРФ.Предвыборный штаб Александра Бойко отдает предпочтение встречам на предприятиях и в организациях округа.

Непрямая агитация включает гораздо более широкий спектр возможностей и дает большую свободу кандидату в построении своего публичного образа.Какие публичные образы выстраивают предвыборные команды кандидатов?

Сергей Клестов — эксперт по ЖКХ из команды Локтя.Главное преимущество Сергея Клестова в том, что он занимает пост советника мэра-коммуниста, поэтому появляется с Анатолием Локтемна различных мероприятиях, руководит выездными совещаниями, фигурирует в пресс-анонсах мэрии. Должность советника при этом не является муниципальной, поэтому он не обязан уходить в отпуск во время предвыборной кампании и имеет право отчитываться в СМИ об исполнении своих профессиональных обязанностей. Клестов упоминается в большинстве пресс-отчетов о деятельности мэра на сайте Департамента информационной политики. В СМИ он выступает в роли эксперта по вопросам ЖКХ, тарифов, энергетики. Среди партийных «ивентов», на которых появлялся Клестов, стоит упомянуть митинг КПРФ в поддержку «Детей войны».

Александр Бойко — успешный бизнесменидет во власть. Президент АО «Трансервис», известный девелопер,пользуется не только своимифинансовыми возможностями, но и статусом успешного коммерсанта ичлена «Единой России».Губернатор Владимир Городецкий вручил ему медаль «80 лет Новосибирской области» «за плодотворную профессиональную и общественную деятельность». Среди мероприятий, на которых присутствовалБойко, числятся, например, День строителя, юбилей Новосибирского зоопарка.Кроме того, в последнее время Бойко часто становится героем разных встреч, на которых делится опытом коммерческого успеха с молодым поколением.

Константин Антонов – критик власти, эксперт-политолог. В отличие от своих соперников Константин Антонов нечасто фигурирует как участник публичных мероприятий. Несмотря на то, что он баллотируется от «Родины», на сайте регионального отделения партии по числу упоминаний явно доминирует региональный руководитель Вячеслав Илюхин. Главным инструментом продвижения сибирского журналиста является его статус критика власти и эксперта в социально-политических вопросах. Сейчас основные мишени его критики– строительство платного моста в Новосибирске,«мусорная концессия» и даже «пешеходизация» улицы Ленина.4 сентября на собрании жителей «Тихого центра» Константин Антонов представил результаты социологического опроса об их отношении к перспективам пешеходной улицы. Формально он выступил как эксперт-социолог, никак не затрагивая тему воскресных выборов,однако самим контекстом мероприятия был поставлен на роль представителя жителей, выражающего их мнения и интересы.

За что ратуют?

На выборах муниципального уровня кандидаты, в первую очередь, поднимают насущные вопросыжилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства. Здесь все оппоненты единодушны в обещанияхотремонтировать дома, дороги, коммуникации, облагородитьдворы, обновить инфраструктуру района. Сдерживание роста тарифов и разрастания пивных заведений также входят в обязательный перечень обещаний.

На уровне жилищно-коммунальных проблем и наказов все кандидаты похожи друг на друга; отличительныечертыпоявляются тогда, когда их высказывания поднимаются досоциально-политических обобщений.

У Сергея Клестова такой темой является критика общей централизации власти, конкретным примером которойявляется передача муниципальных налоговых сборовиз города в распоряжение региональнойвласти. По заверениямсоветника мэра, избрание его в Заксобрание области позволит усилитьлоббирование городских интересов в региональном правительстве.

Кандидат-бизнесмен Александр Бойко отдавал предпочтение темам бизнеса, молодежной политики и туризма. На встречах с молодыми предпринимателями города он говорит о том, как тонка грань между бизнесом и политикой, как его опыт коммерческой деятельности может помочь в решении экономических проблем региона.

Константин Антонов использует оппозиционную повестку, критикуя и коммунистическую мэрию, и единороссов в региональном правительстве. Особенной «фишкой» предвыборной программы Антонова являются тема персональной ответственности и общественного контроля деятельности чиновников.

Итак, каждый из кандидатов «играет» на отдельной теме: Клестов вместе с мэром и новосибирцами противостоит условной «Москве»; Бойко, как это принято сейчас говорить, рисует «образ будущего»; Антонов вместе с новосибирцами противостоит властям всех уровней.

Вскрытие покажет

Российские муниципальные выборы более всего похожи на выборы не тем, что выдвигают во власть народных представителей, но тем, что конечный результат их все-таки может быть непредсказуем и зависит от поведения избирателей. Невозможно полностью спрогнозировать явку, невозможно точно определить фаворита. Руководители предвыборных штабов кандидатов рассказали «КС», что ждут на участки не более 20% жителей округа: «Мы основывается на результатах прошлых муниципальных выборов, на учете дачного сезона и превратностей погоды» – говорит депутат Заксобрания Роман Яковлев от КПРФ; руководитель регионального отделения «Родины» Вячеслав Илюхин отвечает лаконично: «Вскрытие покажет».Когда речь идет о незначительных количествах, статические прогнозы работают плохо. «Чем ниже явка – тем большее значение имеют случайности. Времени ещё достаточно, чтобы шаткие голоса откололись от одного и перешли к другому» – замечает Яков Савченко.

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