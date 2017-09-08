В Новосибирске пройдет программа для молодых разработчиков «Инитиум»

С 18 по 23 сентября в Новосибирске пройдет третья акселерационная программа инновационных идей и проектов начальной стадии развития «Инитиум». К участию приглашаются молодые разработчики в возрасте от 14 до 35 лет.

Программа предназначена специально для проектов и разработок в сферах: био-медицина, промышленность, IT, индустрия реабилитации. Все участники при содействии экспертов и тьютеров смогут упаковать свою идею в проект, получить навыки в исследовании рынка, выбрать бизнес-модель для своего проекта, составить бизнес-план, познакомиться с методами привлечения средств (в том числе государственной поддержки), изучить механизмы защиты интеллектуальной собственности, а главное — провести презентацию для инвесторов и использовать возможности для дальнейшего продвижения своего проекта.

Акселерационная программа «Инитиум» будет состоять из нескольких частей:

● пять дней очного обучения от лучших тренеров в своей сфере;

● консультации с отраслевыми экспертами по специфике проекта;

● работа в индивидуальном и групповом формате;

● презентация своего проекта перед 20 частными и государственными инвесторами, региональными и федеральными экспертами.

● возможность попасть в крупнейший в России и странах восточной Европы акселератор технологических стартапов GenerationS.

Генеральным партнером проекта стала Российская венчурная компания (РВК) — государственный фонд фондов и институт развития венчурной отрасли РФ. В рамках партнерства с РВК региональное представительство GenerationS отберет проекты из числа участников «Инитиум».

Организаторами акселерационной программы являются: ГБУ НСО «Агентство поддержки молодёжных инициатив», НП «Новосибирский дом молодёжи», Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России.

Технологический партнер программы: ГК «ЭФКО», крупнейший масложировой холдинг России и один из ведущих производителей продуктов питания.

Генеральный партнер: Российская венчурная компания (РВК).

Узнать подробнее и оставить заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.

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