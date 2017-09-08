В Барышевском сельсовете прокуратура проверяет законность выделенных земельных участков

На заседании комиссии по противодействию коррупции законодательного собрания Новосибирской области обсуждалось выделение земельных участков в Барышевском сельсовете. Распределением участков заинтересовалась прокуратура.

На заседании комиссии по противодействию коррупции заксобрания Новосибирской области прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов сообщил, что следственный комитет начал проверку администрации Барышевского сельсовета по факту выделения и.о. главы администрации Олегом Посметным участка в 105 га ООО «МСК». Компания получила этот участок, выкупив объект площадью 27 кв. м.

Всего в комиссию поступило 25 обращений от жителей поселка Ложок, которые просят разобраться в ситуации с распределением земель, в частности, и с участком в 7 га в створе Восточного обхода.

Жителей обеспокоил тот факт, что земля была передана в долгосрочную аренду на 49 лет ООО «Новосибирская область», тем не менее на одном из городских сайтов появилось объявление о продаже этого участка. И продавцом выступает ООО «Ложок-Развитие», компания, которая известна продажей Барышевского леса под жилую застройку ГК «ПТК-30». «По-видимому, переуступают право аренды на земельный участок. Стоимость – 4 миллиона рублей», – предположил в разговоре с «КС» депутат Алексей Андреев.

В прокуратуре также намерены разобраться с законностью выделения данной площадки.

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