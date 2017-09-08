По итогам реализации проекта семи поликлиник в Новосибирске доход концессионера составит около 330 млн рублей, рассказал заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции в ТАСС.

В понедельник, 4 сентября власти Новосибирской области объявили конкурс на выбор инвестора для строительства семи поликлиник в Новосибирске. На прошедшей по этому поводу 7 сентября пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников озвучил предполагаемый доход концессионера по итогам реализации проекта. Ранее уже сообщалось, что часть построенных площадей – 300 кв. м — будут предоставлены концессионеру для коммерческих нужд: от сдачи в аренду этих помещений, которая предполагается соглашением, концессионер получит дополнительный доход. Основным же будет доход по процентам, за пять лет сумма которого может составить около 330 млн рублей.

«Прибыль концессионера складывается из того, что он привлекает собственные средства на реализацию проекта — 574 млн рублей. На эту сумму он получает доходность в размере 12% годовых. Второй момент: ему предоставляются площади в аренду для реализации коммерческой деятельности», — сказал Лев Решетников в ходе пресс-конференции.

Напомним, концессионное соглашение будет действовать в течение 10 лет, из которых два года дается на строительство, а восемь – на эксплуатацию. По истечении этого срока все площади, отданные под аренду, перейдут в собственность государства. Лев Решетников предположил, что на коммерческих площадях концессионер может разместить организации, оказывающие платные медуслуги.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter