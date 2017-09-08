Редакция «Континент Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала различных районов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы будем оценивать тот или иной район области, выявляя его сильные и слабые стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом Инвестиционный атлас НСО. Во втором выпуске цикла публикаций мы рассмотрим Купинский район.

Купинский район расположен в юго-западной части Кулундинской зоны Новосибирской области, в 450 км от областного центра. Граничит с Барабинским, Здвинским, Чановским, Чистоозерным и Баганским районами, а на юге с Республикой Казахстан. Территория района 5,8 тыс. кв. км, из которых свыше 80% оставляют сельхозугодия. В районе постоянно проживает 28,6 тыс. человек, из них 55% трудоспособного населения.

Знакомство с территорией

Купинский район Новосибирской области можно считать одним из лидеров агропромышленного комплекса региона. По итогам 2016 года он занимает второе место из тридцати районов по общим посевным площадям и третье по сбору зерновых. За минувшие пять лет посевные площади района выросли на 13%, а благодаря участию в областной программе «Техническое переоснащение сельхозпроизводства» средний рост производительности труда в аграрном секторе только за минувший год превысил 23%. Суммарный объем производства сельхозпродукции достиг 2,2 млрд рублей.

Основные направления развития аграрного сектора — зерновое земледелие, мясное и молочное скотоводство и растениеводство.

Впрочем, несмотря на акцент на сельское хозяйство, в районе развита и промышленность. Валовый объем продукции по итогам 2016 года составил 1,7 млрд рублей, что более чем на 10% выше показателей 2015-­го. Предприятия района произвели продукции, работ и услуг на 5,5 млрд рублей. В районе успешно развивается несколько крупных промышленных предприятий, обеспечивающих более 1,5 тыс. рабочих мест и проводящих активную инвестиционную политику.

Владимир Шубников,

глава Купинского района Новосибирской области:

— Наш район сегодня один из передовых по производству сельхозпродукции. Это результат кропотливой работы опытных руководителей ведущих хозяйств, самих сельских тружеников, а также неизменной поддержки областного правительства в виде различных программ субсидирования. В условиях, когда в районе не осталось не используемых земель, основное условие развития — повышение эффективности их использования. Над этим мы активно работаем, экспериментируем с сортами зерновых, и наши эксперименты приносят хорошие результаты. Развитие промышленности — не последний приоритет для нас. Мы всячески содействуем любой инвестиционной инициативе, направленной на развитие производственных отраслей. У нас есть готовые инвестиционно­промышленные площадки, способные работать с новыми собственниками или арендаторами. И еще одно, очень интересное, на мой взгляд, инвестиционное направление, которое мы развиваем — проект по газификации, который в условиях бурного развития аграрного сектора и не отстающей от него промышленности района создает хороший потенциал для окупаемости проекта. Кроме того, это самым положительным образом скажется на снижении себестоимости продукции и придаст дополнительный импульс всей экономике территории. Все эти направления мы будем развивать, и большой потенциал видим в сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития.

Аграрный сектор и переработка

Учитывая ориентацию на развитие агропромышленного сектора, в районе сегодня созданы благоприятные условия для инвестиций в сельхозпроизводство и перерабатывающую промышленность. Эффективно действуют региональные и муниципальные программы поддержки. Это в первую очередь субсидии и льготы на посевной материал и покупку новой техники. В рамках действия программы «Техническое переоснащение сельхозпроизводства» крупными акционерными и фермерскими хозяйствами района приобретено порядка 1200 единиц техники на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Общий объем государственных субсидий в аграрный сектор района превысил 240 млн рублей, из них порядка 100 млн — федеральные средства. Суммарный показатель за 2016 год оказался более чем на 30% выше предыдущего периода.

Животноводство

В числе крупных предприятий мясомолочной отрасли района, обеспечивающих сегодня свыше 60% всего объема производства молока — такие предприятия, как ЗАО им. Ленина, «Лукошино», ОАО им. Калинина, ЗАО «Верный путь», ЗАО «Новосельское» и «Веселокутское». Хорошая кормовая база, обеспеченность современной сельхозтехникой, наравне с использованием современных технологий при заготовке мяса и молока, позволяют ежегодно наращивать производительность по этим направлениям в среднем от 2 до 5% по молоку и до 18% по мясному сырью. Общий объем производства молока в районе приближается к отметке в 30 тыс. тонн в год. Поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах сегодня насчитывает порядка 23 тыс.

Купинское мороженое

Стабильный спрос на продукцию производителей молока поддерживают флагманы местной переработки — ЗАО «Консервщик» и компания «Купинское мороженое». Производители морозного лакомства всего за три года завоевали доверие потребителей и зарекомендовали себя на внутреннем, региональном и общероссийском рынках. Эко­мороженое из Купино сегодня можно увидеть на прилавках не только в соседних с Новосибирской областях, но и практически во всех регионах страны. География поставок компании «Купинское мороженое» — от Санкт­Петербурга до Якутска. Более того, сегодня купинское мороженое продается не только в России, но и в Казахстане и даже в Китае. Высокого уровня развития предприятие достигло, конечно, с помощью технической оснащенности, на производстве работает современное зарубежное оборудование, но в первую очередь очень важно качество местного сырья, в основе которого просторные пастбища и развитое кормовое земледелие.

Инвестиционный потенциал

Среди крупнейших инвестиционных возможностей района — освоение сырьевой ресурсной базы, которая представляет собой россыпь месторождений кирпичных суглинков и строительного песка. Существенные запасы глины, которые по различным оценкам достигают 3,5 млн куб. м, способны в значительной мере обеспечить региональный спрос на кирпич. Эффективность инвестиций в производство строительных материалов обусловлена развитой транспортной инфраструктурой, а также наличием железнодорожной ветки Купино — Татарск, с выходом на Транссиб для дальнейших поставок продукции по всему региону.

Сегодня здесь разработан инвестиционный проект газификации района, который может быть осуществлен в рамках государственно­частного партнерства. Мощным стимулом к реализации этого проекта может послужить наличие крупных промышленных потребителей, таких, например, как «Вагоноремонтная компания», молочный комбинат, предприятия рыбохозяйственного комплекса, а также упомянутые крупные животноводческие и растениеводческие хозяйства.

Возможности промышленного строительства

В районном центре сегодня существуют сразу несколько перспективных промышленно­инвестиционных площадок, обеспеченных необходимыми энергетическими мощностями и всей хозяйственной инфраструктурой. Наиболее крупная из них — не задействованная пока, бывшая заводская территория с законсервированными цехами, производственно­бытовыми помещениями и складским комплексом, общей площадью более 150 тыс. кв. м. Имеются железнодорожные подъездные пути, погрузочные платформы и пандусы. Другое интересное предложение — инвестиционно­промышленная площадка в самом центре районного поселка. Имущественный комплекс бывшего гражданского аэродрома общей площадью 10 тыс. кв. м ждет своего инвестора.

Вагоноремонтная компания — в числе лучших в стране

Железнодорожная отрасль оказывает заметное влияние на развитие экономики Купинского района. Ведущим предприятием промышленного сектора территории уже многие годы является ООО «ВРК «Купино» — одно из крупнейших частных вагоноремонтных депо в России. Оно обслуживает подвижной состав таких компаний, как ОАО «Газпромнефть», ЗАО «НефтеХимСервис», ОАО «НК «Роснефть». Сегодня вагоноремонтная компания обеспечивает работой и достойной заработной платой почти полтысячи купинцев. Производственные мощности позволяют проводить обслуживание и ремонт более чем 500 вагонов в месяц. В 2016 году через депо предприятия прошло 6326 вагонов. Инвестиции компании в основной капитал за последние шесть лет вплотную приблизились к отметке 1 млрд рублей. Как следствие — стабильные позиции в своей сфере: первое место среди всех подобных производств в Западной Сибири и третье — по объемам производства в стране. В минувшем году здесь запущены собственные вагоноколесные мастерские. Инвестиции составили 340 млн рублей. Создано дополнительно 88 рабочих мест. Мощность мастерских — до 12 тыс. средних и капитальных ремонтов колесных пар в год.

АО «Купинский молочный комбинат»

На долю создателя известной торговой марки молочных продуктов Zorka сегодня приходится порядка 90% всей производимой в районе пищевой продукции. Акционерное общество осуществляет глубокую переработку молока и производит десятки наименований молочной, кисломолочной продукции и до 30 сортов мороженого. На предприятии работает более 300 человек. Инвестиции в основной капитал, на модернизацию технологических линий и закупку современного оборудования за последние годы составили свыше 120 млн рублей.

Купинский рыбокомбинат

Наличие большого числа пригодных для зарыбления озер создает благоприятные условия для развития рыбохозяйственного комплекса. Крупнейшим предприятием этой отрасли в районе является ООО «Купинский рыбокомбинат». Помимо зарыбления небольших озер, предприятие ведет промышленную добычу в акватории озера Чаны. Это градообразующее предприятие для села Яркуль. Объем производства товарной рыбы составляет порядка 1 тыс. тонн в год. Сегодня комбинат оснащен современным оборудованием европейского производства и способен перерабатывать до 40 и одновременно хранить свыше 300 тонн озерной рыбы, такой как сазан, карась, судак, окунь, язь, плотва и других промысловых пород. Высокую эффективность в этой сфере демонстрируют и малые предприятия. Все десять озер, пригодных для выращивания товарной рыбы, сегодня активно используются.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

— По итогам поездки в Купинский район мы установили прямые контакты с руководством района, с представителями бизнес-сообщества и уже практически начали совместную работу, направленную на инвестиционное развитие территории. Для нас стало очевидным — эта территория интересна для инвесторов. Одна из отличительных особенностей района — хорошие возможности для развития промышленных производств, вплоть до наличия обеспеченных инфраструктурой площадок. Отдельно стоит выделить отрасль переработки молока, предприятия района уже сейчас можно причислить к лидерам региона. В перспективе Купинский район может стать «центром притяжения» объединенных товарных потоков с нескольких территорий юго-запада области. Не случайно делаю на этом акцент, в ходе поездки по районам этой зоны мы получили срез общей для них проблемы. И в Купинском, и в Баганском, и в Карасукском районах в наш адрес звучало предложение: помогите местным сельхозпредприятиям и фермерам сформировать канал сбыта произведенной ими продукции. И для нас стала очевидной необходимость разработки комплекса мер, направленных на стимулирование объединения малых сельхозпроизводств. К нам уже обращаются представители хозяйств с просьбой оказать методическую и информационную поддержку в проработке этого вопроса. И мы сейчас изучаем опыт, который наработан в других регионах.