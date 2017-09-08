В Красноярске вчера с коротким визитом был вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. За время пребывания в городе Рогозин посетил завод «Красмаш».

Вчера на заводе «Красмаш», изготавливающем тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», побывал с инспекцией вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. О своем визите в Красноярск и на завод в частности чиновник написал на страницах в социальных сетях.

«По дороге на Дальний Восток сделал короткую остановку в Красноярске и посетил Красмаш. Техническое перевооружение завода идёт по плану», — сообщил о ходе модернизации производства на заводе зампредседателя правительства РФ.

АО «Красмаш» является основным изготовителем в России баллистических ракет для подводных лодок и базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «ЗЕНИТ», «ПРОТОН». Кроме того, в рамках выполнения Гособоронзаказа-2016 завод выполняет производство межконтинентальных баллистических ракет «Синева». Изготовлением факелов для Олимпиады-2014 в Сочи занимался также «Красмаш». Заводом был получен заказ на производство 16 тыс. факелов. Сейчас предприятие собирает новые межконтинентальные ракеты «Сармат», которые должны поступить в войска через три года. До 2020 года завод также участвует в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011–2020 годы». Программа подразумевает под собой реконструкцию 28 российских предприятий, а именно модернизацию их технологических линий.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter