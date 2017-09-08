Прокурор Новосибирской области ВЛАДИМИР ФАЛИЛЕЕВ рассказал в интервью «КС», почему в регионе снизилось число зарегистрированных преступлений, насколько эффективно происходит борьба с коррупцией, и как проходит с точки зрения нарушений Год экологии.

Закон и статистика

— Владимир Александрович, статистика преступлений за 7 месяцев 2017 года показывает снижение числа зарегистрированных преступлений в Новосибирской области на 7,8%. С чем это может быть связано? Это отражает реальное падение криминальной активности в регионе или же хуже стали работать органы правопорядка?

— Действительно, анализ статистических сведений показывает реальное снижение преступности, и такая тенденция сохраняется по всей России. Хотя так бывает не всегда, например, в прошлом году в Новосибирской области наблюдался рост выявленной, поставленной на учет преступности в отличие от общероссийской ситуации. Но тогда это, скорее всего, было связано с тем, что мы стали интенсивнее работать. В этом году наблюдается снижение. Я уверен, что это объективное снижение, которое никак не связано с укрытием преступлений или неполнотой их регистрации. Оно может быть вызвано и усилением работы правоохранителей, потому что раскрываемость в целом растет. А когда растет раскрываемость, то потенциальные преступники чаще оказываются на скамье подсудимых и за решеткой. Поэтому, возможно, у такого снижения есть и субъективные причины. Не думаю, что это как-то связано с плохой работой правоохранительных органов.

— А о каком количестве преступлений в Новосибирской области идет речь?

— За 7 месяцев 2017 года было поставлено на учет 25 408 преступлений (в прошлом году за тот же период — 27 545). При этом количество преступлений коррупционной направленности уменьшилось на 20,5%. Значительно снизилась преступность несовершеннолетних — на 36,1%. На это могла повлиять активная профилактическая работа. Но я думаю, что невыявленная скрытая преступность все равно есть.

Некоторые направления действительно настораживают. Например, тенденция к небольшому снижению (-4%) преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Эти сложности наблюдаются с тех пор, как была ликвидирована Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Наверное, необходимо какое-то время, чтобы войти в ритм. Сейчас мы видим спад выявляемости наркопреступлений. Но есть и положительные моменты: по отдельным уголовным делам растут объемы выявленной «синтетики», возможно, меньше стали заниматься мелким сбытом. Но, к сожалению, я не могу сказать, что в Новосибирской области сократилось количество наркоманов или людей, связанных с наркотиками.

Справка: 5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации ФСКН России была упразднена. Ее функции переданы в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Отмечу, что раскрываемость преступлений, в целом, увеличилась на 8,3% и составила 61,7%, опередив общероссийский показатель (59,6%). Конечно, любому гражданину хотелось, чтобы она доходила до 100%. Но это нереально и так, к сожалению, наверное, никогда не будет. Я считаю, что тот процент раскрываемости, что у нас сейчас есть, демонстрирует неплохую работу полиции, и он объективен. Есть субъекты Российской Федерации, которые показывают больший процент — 80% и выше. Но у меня, как у человека, который в этой системе проработал всю жизнь, такие показатели вызывают настороженность.

— Находятся ли в вашем поле зрения оправдательные приговоры? Есть мнение, что в Новосибирской области выносится очень мало оправдательных приговоров. Как вы реагируете, если ваши обвинения суд не принял и подсудимого оправдали?

— В нашей сложившейся российской уголовно-процессуальной системе ожидать большого количества оправдательных приговоров нелепо. А тем более, списывать их объем на зависимость судов от правоохранительных органов — невежественно. В России такая система: дело, которое подлежит оправданию, никогда не дойдет до суда. Никто не заинтересован в том, чтобы направить вымышленное дело в суд. Ни один руководитель не станет брать на себя ответственность и подписывать заведомо неправосудное дело. Более жесткое «сито» — это прокурорский надзор. Все уголовные дела проходят через прокурора. И ни один прокурор не возьмет на себя ответственность отправить в суд дело без доказательств или с недостаточными доказательствами, «высосанное из пальца» или «шитое белыми нитками». Поэтому до суда доходят только те дела, по которым у прокурора есть уверенность, что будет вынесен обвинительный приговор. Но вот дальше уже бывает по- всякому. Оправдательные приговоры тоже бывают, но их немного. Этому есть различные причины: например, разная юридическая оценка содеянному или в процессе судебного следствия не хватило доказательств. Такие случаи бывают, это нормально, но их не должно быть много. И они потом тоже проходят проверку в прокуратуре. Чаще всего мы обжалуем эти приговоры.

В первом полугодии 2017 года судами Новосибирской области освобождены от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям 8 лиц. Это 0,001% от общего количества рассмотренных судами дел. Это столько же, сколько за аналогичный период прошлого года и наименьший показатель за последнее десятилетие. В отношении двоих оправданных приговоры обжалованы в апелляционном порядке и в настоящее время в законную силу не вступили. Также по апелляционным представлениям государственных обвинителей отменено три оправдательных приговора, уголовные дела направлены на новое судебное рассмотрение.

— Бывает ли так, что вы не утверждаете обвинительное заключение, предложенное следственным комитетом?

— Прокурору принадлежит право возвращать уголовные дела на доследование следователям или дознавателям всей системы органов предварительного расследования — СКР, ФСБ, МВД, ФССП, ГПН и таможенных органов России. Конечно, бывают случаи, когда мы возвращаем дела на дополнительное расследование. Как правило, это связано с какими-то нарушениями, например, процессуальными. Но зачастую прокурор просто видит, что доказательств недостаточно и возвращает дело, излагая в процессуальном документе свои требования.

Сейчас в следствии прокурор лишен права принять окончательное решение по делу. Раньше, если мы видели, что нет состава преступления, могли принять решение о прекращении следствия. Сейчас такого права у нас нет, поэтому дела возвращаются назад к следователям. И это не совсем правильно, поскольку ответственность за незаконное уголовное преследование несет прокурор. Прокурор в должности гособвинителя участвует в суде, доказывая свою правоту, прокурор — если вынесен оправдательный приговор — обязан от имени государства извиниться перед незаконно пострадавшим и реабилитированным гражданином за причиненный вред. А вовсе не следователь, который расследовал дело. Я считаю, что тут законодательство надо дорабатывать. А то получается, что следователь, совершивший ошибку, может остаться безнаказанным.

Закон и коррупция

— Вы сказали, что снизилось и количество коррупционных преступлений. Это связано с профилактической работой и мерами по борьбе с коррупцией?

— Есть предположение, что снижение может быть вызвано ослаблением выявляемости в этом направлении. Но я хотел бы надеяться, что эта активная работа по борьбе с коррупцией повлекла за собой объективное снижение, и должностные лица стали меньше злоупотреблять доверием, меньше «хапать» в карман. Но, наверное, снижение здесь связано и с ослаблением работы и с уменьшением выявляемости. Может быть, стали более изощренно давать и получать взятки, более закамуфлированно.

В целом в этом году органами прокуратуры области выявлено более двух тысяч коррупционных нарушений законов. Вырос размер выявленных взяток. Я скажу, что если гнаться только за показателями, то на бумаге их можно и увеличить. Например, выявлять всех подряд берущих взятки преподавателей и врачей, устраивать мероприятия целенаправленно для этого. Тогда можно «насобирать» и побольше. Конечно, мелкое мздоимство тоже должно наказываться. Но лучше сосредоточиться на выявлении взяточничества среди крупных должностных лиц и чиновников, на вопросах, связанных с землей, с распродажей государственного имущества за бесценок и подобных. Что касается дачи взяток, то тут подход должен быть объективным. Выявлять надо, пресекать надо, но специально на это работать и доходить порой чуть ли не до провокаций, я считаю неправильным.

Если говорить о завершенных делах, то в этом году за коррупционные преступления осуждено 105 лиц, из которых 12 приговорены к реальному лишению свободы. Среди них четыре должностных лица органов власти и местного самоуправления, двое глав муниципальных образований, три депутата выборных органов местного самоуправления и девять сотрудников правоохранительных органов.

— Какие резонансные дела сейчас находятся под вашим особым контролем?

— Я не очень люблю обсуждать конкретные, не завершенные расследованием уголовные дела. В первую очередь, потому что говорить о виновности людей мы можем только тогда, когда есть приговор суда. В других случаях мы лишь озвучиваем версию следствия, кому и какие обвинения предъявлены. И при этом сразу делать вывод о том, что этот человек — коррупционер, нельзя.

В любом случае каких-то особо крупных коррупционных дел у нас сейчас нет. И это хорошо! Может быть, у нас просто честные чиновники и не совершают коррупционных преступлений. Я это вполне допускаю. Но в любом случае работа в этом направлении продолжается, и ее темп снижаться никогда не будет.

Если же в целом говорить о коррупционных делах на особом контроле, то это, например, дела о хищениях бюджетных средств при осуществлении закупок в Государственной клинической больнице № 1, в Сибирском кадетском корпусе и в Новосибирском доме ветеранов.

— А уголовное дело о хищении муниципальных квартир, по которому обвиняется экс-руководитель управления по жилищным вопросам Светлана Стынина, сейчас на каком этапе находится?

— В настоящее время расследование дела Светланы Стыниной не окончено, окончательное обвинение ей не предъявлено. Но мы на ход дела уже не можем повлиять. И говорить о чем-то сейчас — это значит опережать следствие. Однако хотелось бы сказать, что изначально цифры, которые озвучивались в СМИ, были сильно завышены. Ни о каких тысячах речь никогда не шла. Полторы тысячи — это общее количество квартир. При этом по завышенной стоимости из них было продано не так много. Может быть, десятки. Но не более.

— Еще одно громкое дело для Новосибирской области — это дело бывшего главы Куйбышевского района Виктора Функа. Насколько эту ситуацию можно назвать уникальной?

— Сразу напомню, что это дело с большой «бородой»: речь о событиях 2010–2012 годов. Пока идет судебное следствие, и не все однозначно. На суд мы вообще никак повлиять не можем, процесс будет длиться до тех пор, пока не будет установлена истина. От нас это совершенно не зависит. Но я напомню, что уже были вынесены приговоры. Так, заместитель главы Куйбышевского района Валерий Конев был признан виновным в халатности. Во втором деле фигурантами являются директор компании-поставщика насосного оборудования ООО «Астив» и директор генерального подрядчика ЗАО «Регионмонтажстрой». В ходе следствия нанесенный ими ущерб в 22 млн руб. был возмещен. Так что виновные наказываются. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу, что ситуация эта нетипичная, и подобных дел раньше не было.

Закон и бизнес

— Очень актуальная для наших читателей тема — защита прав предпринимателей. Расскажите, как ведется работа в этой сфере.

— Этой темой прокуратура занимается очень плотно, и каждый год связанные с этим задачи только растут. В прокуратуре Новосибирской области создан отдел по защите прав предпринимателей. Он входит в состав управления по надзору за соблюдением федерального законодательства. Мы взаимодействуем с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Новосибирской областной и городской ТПП, общественными организациями «Опора России» и другими. Но хотелось бы напрямую от самих бизнесменов получать больше информации, предложений. А то иногда бывает, что они молчат о проблемах, проглатывают нарушения в свой адрес, чтобы не портить отношения с чиновниками или какими-то ведомствами.

Также у нас действует межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей, в которой участвуют представители бизнеса и предприятий, контролирующих органов, налоговой… Но хотелось бы, чтобы информация от бизнес-сообщества о нарушениях их прав была для нас более доступна.

— А как предприниматели могут рассказать вам о своих проблемах?

— Прежде всего, есть Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при облпрокуратуре, куда можно прийти и где обсуждаются проблемы предпринимателей. Также существует Всероссийский день приема предпринимателей, это каждый первый вторник месяца. Здесь мы в особом порядке принимаем предпринимателей. Но они могут обращаться и в общем порядке, в том числе через интернет-сайт прокуратуры. В районных прокуратурах области такое же отношение к бизнес-сообществу. Мы стремимся к тому, чтобы контакт был более прозрачным и продуктивным.

— А что конкретно делается прокуратурой на регулярной основе для защиты прав предпринимателей?

— Например, мы выдаем или не выдаем разрешения на внеплановые проверки. Любое ведомство может получить такое разрешение только через прокуратуру. И количество проверок удалось реально снизить именно с нашей помощью. Если отказываем, то в основном потому, что нет оснований для проведения проверки.

Например, в 2017 году из планов проверок было исключено 779 организаций, это 10% от запланированного. Отклоняли их потому, например, что не истек установленный законом срок.

Если переходить к конкретике, то было выявлено более 3 тыс. нарушений и 600 незаконных правовых актов, а почти 350 сотрудников органов власти привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Например, после вмешательства прокуратуры г. Новосибирска мэрия погасила имеющуюся задолженность в размере 30 млн руб. по выплате предпринимателям субсидий в целях компенсации недополученных перевозчиками доходов в связи с оказанием услуг льготным категориям граждан. А старший инспектор муниципальной жилищной инспекции мэрии привлечен к административной ответственности за проведение проверки юридического лица в отсутствие законных оснований.

Ни один прокурор не возьмет на себя ответственность отправить в суд дело с недостаточными доказательствами, «высосанное из пальца» или «шитое белыми нитками».

Но тут есть и обратная сторона. Нельзя допустить, чтобы предприниматели, прикрываясь отсутствием проверок, злоупотребляли этим. Особенно, когда это связано с качеством продукции, с качеством работ… Это не дело — ждать жалобу по качеству хлеба, в котором нашли мышь. А хуже всего, когда возникает угроза для здоровья граждан. Это одно из оснований для проведения внеплановых проверок. И думаю, что доводить до этого они не должны. Поэтому, хоть проверок и меньше, но у предпринимателей должна быть ответственность за то, чтобы не поставить людей под угрозу.

— Говоря об ответственности бизнеса, как вы считаете, требует ли сейчас корректировок закон, который предполагает не штрафовать предпринимателей, совершивших правонарушение впервые, а ограничиться предупреждением?

Справка: В соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ замена административного штрафа предупреждением предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые совершивших правонарушение, которое в свою очередь не повлекло негативных последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью людей, животным, окружающей среде в целом, а также не создало угрозу наступления таких последствий.

— Мы проводили ряд проверок по соблюдению этого закона. Например, прокуратура области опротестовала 4 постановления Государственной инспекции труда в Новосибирской области о привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их работников к административной ответственности за выявленные при осуществлении государственного контроля нарушения трудового законодательства, поскольку сотрудники инспекции не устанавливали наличие обстоятельств, необходимых для замены административного штрафа предупреждением. Аналогичные нарушения были выявлены в региональном министерстве строительства, в связи с чем в июле текущего года министру строительства внесено представление.

Здесь тоже важно, чтобы не было злоупотреблений. Есть обстоятельства, особенно в период становления компаний, и если правонарушение не связано с какими-то умышленными действиями, где большие штрафы стоит заменить предупреждениями. Но тут есть вторая сторона: нельзя породить ситуацию, в которой предприниматели будут думать: «А, меня все равно предупредят о проверке, штрафов нет, что бы я ни сделал, будет только предупреждение…» и намеренно станут совершать правонарушения. Поэтому решение о замене штрафа предупреждением должно быть продуманным, взвешенным и индивидуальным. Необходимо изучить все обстоятельства, возможные последствия.

Поэтому считаю, что корректировка этой нормы допустима, например, в части расширения круга лиц, в отношении которых может быть предусмотрена замена наказания предупреждением.

— Еще один актуальный для бизнеса вопрос — это соблюдение трудового законодательства. Например, на вашем контроле находилось дело ПАО «Сибнефтегеофизика». Как сейчас обстоят дела в этой сфере?

— Прокуратура добилась серьезных результатов по вопросу невыплаты заработных плат. Так, на начало 2016 года задолженность перед сотрудниками различных предприятий в целом составляла 185 млн руб., а на 1 августа 2017 года ее размер, в том числе и благодаря прокурорскому вмешательству, удалось снизить до 91,2 млн руб.

Что касается ПАО «Сибнефтегеофизика», то оно не входит в общую статистику, поскольку организация не является респондентом статистического наблюдения. По нашей информации общий размер задолженности, включая такие организации, на 1 августа составляет 357 млн руб. Кстати, более 110 млн руб. из них выявлены прокурорскими проверками.

Должностные лица в ходе прокурорских проверок нами привлекаются к ответственности, а деньги сотрудникам выплачиваются. К примеру, нам удалось добиться выплаты в полном объеме задолженности по заработной плате в сумме 32 млн руб. работникам АО «Сибмост» и 4,3 млн руб. — сотрудникам ООО «Специальные технологии».

К злостным неплательщикам применяются меры уголовно-правового характера, по 10 материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел (находятся на стадии расследования). В истекшем периоде 2017 года зарегистрировано 74 сообщения о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы (предусмотренных ст. 145.1 УК РФ), по результатам их рассмотрения следователи возбудили 22 уголовных дела (за 8 месяцев 2016 года — 6 уголовных дел).

В той же «Сибнефтегеофизике» после принятых мер уже выплачено 250 млн руб. долгов. На сегодняшний день общество признано банкротом, но задолженность по зарплате в 65 млн руб. включена в реестр требований кредиторов. Прокуратура продолжает следить за этой непростой ситуацией. Движение там есть. Отмечу, что уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ, ч.2 ст.145 УК РФ в отношении бывшего генерального директора этой организации, возбужденное по материалам прокурорской проверки, уже направлено в суд.

После прокурорского вмешательства полностью выплачена задолженность работникам 103 организаций на общую сумму 152 млн рублей.

Закон и строительство

— Перейдем к проблемам строительного комплекса. Одна из самых актуальных в этой сфере — это обманутые дольщики. Насколько серьезно эта проблема стоит в Новосибирской области, по вашим данным? Особенно интересует последний резонансный случай с домом по ул. Тульской.

— Это действительно серьезная проблема для Новосибирской области. Но, если сравнивать с другими субъектами, где цифры меньше, то это не только потому, что у нас таких случаев больше. Просто у нас их не прячут. И особенность в том, что учитывают дома не просто до включения в какой-то реестр, а именно до полного решения проблемы. Даже если уже найден инвестор и строительство восстановлено, дом продолжает находиться в списке, пока все дольщики не получат квартиры. Поэтому у нас числится больше обманутых дольщиков, чем в других регионах. И это абсолютно правильный подход: пусть эти цифры не пугают. Проблема постепенно решается: каждый год какие-то из таких домов сдаются. Но проблема еще очень большая, никак нельзя расслабляться.

Что касается конкретно объекта по ул. Тульской, то там случай очень сложный. Летом директору ООО «СтройЦентр» было предъявлено обвинение в мошенничестве, расследование уголовного дела находится на нашем контроле. И в настоящее время строительство объекта возобновлено. Но тот путь, что выбрали люди, возможно, под влиянием провокаторов, путь голодовок — это абсолютно неправильно. Надо находить законные способы и методы. А то получается теперь, что проблемы тех, кто пошел на провокацию, будут решаться за счет других людей.

— Строительство многофункционального комплекса «Снежная миля» тоже попадало в поле зрения прокуратуры. На каком этапе находится эта история?

— Органы прокуратуры проверили информацию о деформации массива грунта между котлованом «Снежной мили» и Большевистской улицей. Нарушений земельного законодательства в действиях застройщика ООО «Эталон» и генподрядчика ООО «Новосибирский строительный трест» тогда мы не установили. Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области позднее выявила нарушения технических регламентов, норм и правил, отступления от проектной документации в части укрепления стенок котлована объекта. «Новосибирский строительный трест» не исполнил требования предписаний инспекции и в результате этого на тротуаре появились новые трещины. В итоге подрядчик был признан виновным в совершении административного правонарушения при строительстве, компании были объявлены предупреждения. А в связи с повреждением проезжей части ул. Большевистской инспекция провела проверку и выявила нарушения градостроительного законодательства. Предписания об устранении нарушений были выданы 20 марта. В соответствии с этими предписаниями «Эталону» и «Новосибирскому строительному тресту» было запрещено строительство на данном земельном участке.

Закон и экология

— 2017 год объявлен в России Годом экологии. Повлияло ли это на работу прокуратуры в направлении экологического законодательства и защиты природы?

— Да, можно сказать, что мы усилили работу в этом направлении. В целом в первом полугодии 2017 года органы прокуратуры области выявили 2 799 нарушений закона в сфере экологии. Было внесено 724 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 409 лиц, принесено 146 протестов, предъявлено в суды 111 исков, предостережены 127 должностных лиц, по постановлениям прокуроров привлечено к административной ответственности 289 лиц, направлено в органы предварительного расследования 16 материалов, по которым возбуждено 10 уголовных дел.

Есть интересные примеры. Так, по иску природоохранного прокурора был погашен ущерб больше чем на 11 млн руб., причиненный организацией почвам в результате незаконного слива жидких бытовых отходов на земельный участок сельскохозяйственного назначения в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района. Теперь учреждение проводит рекультивацию нарушенных земель.

В первом полугодии число зарегистрированных экологических преступлений увеличилось на 11,3%. Большая часть из них связана с незаконными рубками лесных насаждений, незаконной ловлей рыбы и охотой. Но рост связан в первую очередь с тем, что активизировались правоохранительные органы, и мы, в свою очередь, приняли дополнительные меры по организации прокурорского надзора за исполнением законов в части своевременного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования экологических преступлений.

— Одна из самых актуальных экологических тем для Новосибирской области на сегодня — это строительство мусоросортировочных полигонов и заводов, так называемая «мусорная концессия», вокруг которой продолжается активная общественная дискуссия. Привлекали к вопросу и прокуратуру. Смогли ли вы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию?

— Постановление правительства Новосибирской области «О заключении концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» было оценено прокуратурой. Я внес предложение в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре», и губернатор создал рабочую группу для подготовки проекта изменений в концессионное соглашение. И она была создана. При доработке документа устранены наши замечания, они касались так называемых «особых обстоятельств», при которых возможно предоставление концессионеру субсидий, порядка их выплаты. Формулировки, с помощью которых были закреплены «особые обстоятельства», были двусмысленными, носили оценочный характер. В целях устранения нарушений министерством жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области заключены дополнительные соглашения с концессионером.

Также мы с привлечением Контрольно-счетной палаты оценили нормы, согласно которым «Новосибирская область гарантирует концессионеру прибыль и возмещение недополученной прибыли на протяжении 40 лет от поступления мусора от 400 до 800 куб. метров в год, практически при любых обстоятельствах». Специалисты КСП пришли к выводу, что возмещение концессионеру недополученных доходов, возникших из-за недостижения им показателей объема и стоимости оказанных услуг, не противоречит закону.

Сейчас мы проводим дополнительную проверку законности заключенного между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» концессионного соглашения и дополнительных соглашений к нему.

Если же говорить о проблеме в целом, то ситуация с мусором у нас вопиющая. С этим надо бороться. И это правильный путь: правительству надо работать над созданием объектов для обработки, обезвреживания, захоронения отходов. Другой вопрос — как? Но и подходить к этому так, как некоторые подходят: строить надо, но лишь бы не у нас — тоже нельзя. Так не бывает. Все должно быть проработано, и с минимальным ущербом для экологии. Но если мы хотим двигаться вперед, то развитие всегда будет затрагивать и природу.

Любая работа, бесспорно, должна полностью соответствовать закону. Нормы должны соблюдаться, возможный ущерб должен оцениваться, должны проводиться общественные слушания, обсуждения. Власти придется провести серьезную работу. И это касается не только «мусорной концессии», но и многих других проблем, которые мы сегодня обсудили. Если все в своей деятельности будут ориентироваться на закон и принимать на себя положенную ответственность, то и сложностей будет возникать гораздо меньше.

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