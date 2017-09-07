Избрана мера пресечения для директора «Центра зимних видов спорта» в Новосибирске

Сегодня Центральный районный суд в Новосибирске продлил меру пресечения для директора «Центра зимних видов спорта» Константина Каширина. Он пробудет в СИЗО еще два месяца. Напомним, что Каширин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при расходовании бюджетных средств.

Константин Каширин был назначен руководителем Центра зимних видов спорта в июле 2015 года.

Как уже писал «КС», ранее директор МАУ СДЮСШОР «Центр зимних видов спорта» Константин Каширин был задержан для выяснения обстоятельств нарушений.

Дело связано с установкой хоккейной коробки в ледовом спортивном комплексе «Локомотив». Ущерб оценивается в 2,2 млн руб.

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