Экспобанк обвиняет Альберта Кошкина в попытке вывести имущество

В ходе судебного заседания представитель «Экспобанка» заявил, что совладелец «Сибмоста» Альберт Кошкин специально затягивает процедуру банкротства, чтобы успеть вывести из своего владения имущество, которое может быть использовано для уплаты долга. Напомним, что судебное разбирательство касается банкротства Альберта Кошкина как физического лица по заявлению банка.

«Мы считаем, что процедура банкротства должна быть введена, и все действия, которые сейчас предпринимает должник, направлены на затягивание процедуры. Если бы должник пытался договориться, мы бы об этом знали, но должник, к сожалению, злоупотребляет на данный момент», — цитирует представителя Экспобанка ИА ТАСС. «Чем больше мы затягиваем, тем больше Кошкин продолжает выводить имущество», — добавил он.

Представитель банка привел и пример. Компания «Сибмост» продала санаторий и акции аэропорта Горно-Алтайска. При этом, хотя сделки освещались в СМИ, после них кредиторы организации денег не получили.

Со своей стороны, представитель Альберта Кошкина назвал заявление оппонента «голословным». По его словам, процедура банкротства в отношении Альберта и Владислава Кошкиных направлена на принуждение к исполнению своих обязательств компании «Сибмост». Дело в том, что отец и сын Кошкины являются поручителями по займам организации.

Кроме того представитель компании заявил, что сейчас осуществляются сделки, которые должны привести к финансовому оздоровлению «Сибмоста».

В итоге суд решил отложить заседание на 12 сентября по ходатайству стороны «Сибмоста».

Напомним, что «Экспобанк» Игоря Кима подал два иска о банкротстве Альберта и Владислава Кошкиных как физических лиц в июле этого года. Задолженность по обоим заявлениям составляет 178,7 млн руб.

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