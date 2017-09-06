Комиссия по депутатской этике Заксобрания НСО рассмотрела вопрос о поведении депутата Сергея Титкова на штрафстоянке и предложила ему публично извиниться на ближайшей сессии регионального парламента.

6 сентября в Законодательном собрании Новосибирской области состоялось заседание комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этике, на котором обсуждался скандально известный случай с депутатом Сергеем Титковым. Напомним, что недавно в интернете появилось видео, в котором депутат матерился и угрожал работникам штрафстоянки, эвакуировавшим его автомобиль. Гражданский активист Евгений Митрофанов обратился к председателю комиссии по депутатской этике ЗС НСО Валерию Ильенко с просьбой дать оценку действиям Сергея Титкова, а также предложил самому депутату досрочно сдать свои полномочия.

Заседание комиссии прошло 6 сентября. Она признала поведение депутата нарушающим депутатскую этику. «Согласно правилам депутатской этики депутат должен воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб авторитету Законодательного собрания, не должен использовать в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и иных лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес», — пояснил Валерий Ильенко, возглавляющий комиссию.

Сергей Титков в свою очередь выразил сожаление о том, что дал волю «захлестнувшим меня эмоциям», но заметил, что произошло это после того, как к нему «подошел человек, предложивший свои услуги по возврату автомобиля за определенную плату».

Комиссия приняла решение применить к депутату Сергею Титкову предупреждение о недопустимости нарушения правил депутатской этики, а также рекомендовать принести публичные извинения по факту действий, ставших предметом громкого публичного обсуждения. Валерий Ильенко высказался по поводу возможности лишения депутатских полномочий: «отставка депутата возможна только в двух случаях: если депутат захочет сложить свои полномочия по собственному желанию, или его отставку инициируют избиратели. А депутаты, – ни комиссия, ни Законодательное собрание в целом, – такого решения принять не могут. Принести публичные извинения – это мое предложение в решение комиссии. Судя по сегодняшнему заседанию, это будет сделано», – пояснил депутат.

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