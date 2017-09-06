В октябре этого года Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) отпразднует свой 50-ый юбилей. К знаковому событию «КС» приурочил серию интервью с успешными выпускниками вуза, которые сегодня представляют бизнес-сообщество города. Управляющий новосибирским филиалом «РосЕвроБанка» и выпускник НГУЭУ ОЛЕГ КАРЖАВИН рассказал «КС» о том, какие знания, приобретенные в вузе, пригодились ему в банковском деле, насколько изменилась структура банков со времен 90-х и какие сегодня существуют проблемы с кадрами.

─ Олег Алексеевич, расскажите, почему в 1994 году вы решили поступить в НГУЭУ? И почему выбрали факультет «Финансы и кредит»?

─ В то время я уже работал в «Сибирском банке», где одним из требований было наличие профильного обучения, поэтому по программе второго высшего я поступил на кафедру «Банковского дела» факультета «Финансы и кредит» НГУЭУ. Выбор самого вуза объяснялся в основном двумя факторами: в те годы в Новосибирске было только два учебных заведения, которые выдавали дипломы высшего образования государственного образца─ НГУ и Нархоз. Последний не только был более удобным с территориальной точки зрения, но и предлагал ту форму обучения, которая меня более всего устраивала.

─ Насколько вам пригодились знания, приобретенные в вузе, тогда и сегодня, учитывая, что в структуре российских банков произошли коренные изменения с времен 90-х гг.?

─ В то время я параллельно изучал теоретическое банковское дело и был участником процесса формирования банковского дела в России. В тот момент коммерческие банки явились драйвером этого сектора в экономике и, конечно, давали фору государственным банкам. К примеру, «Сибирский банк», «Сибирский торговый банк» и «ВТБ» завозили в Новосибирск в неделю до $7 млн, которые за эту же неделю они распродавали, а через следующие семь дней привозили опять. Таков был масштаб потребления валюты в нашем регионе.

В «Сибирском банке» я работал в подразделении внешнеэкономической деятельности, параллельно изучая банковское дело в вузе. Теоретические знания совместно с предметным и качественным изучением того или иного предмета дали ту основу, которая мне тогда и на сегодня позволила из ВЭД уйти в подразделение кредитования. Курс бухгалтерского учета, который нам читали, позволил мне затем разбираться в финансовой отчетности предприятий и спокойно анализировать финансовую деятельность кредитуемых предприятий.

─ Много ли предметов, преподавателей вам запомнились?

─ Знаете, есть такая поговорка: «Если ты сдашь «Математические модели», то Нархоз окончишь точно». Этот предмет очень сильно врезался в мою память: математические модели и матрицы мы рисовали непосредственно в тетрадках. Я тогда недоумевающее задал преподавателю соответсвующий вопрос, на что он ответил, что на дневном обучении программы пишут на компьютере, а на вечернем студенты были в роли этих компьютеров и сами непосредственно совершали те операции, которые машина выполняла в разы быстрее. Наверное, это делалось для того, чтобы весь процесс работы был более познавательным и понятным. Мы довольно успешно прошли это испытание, и по итогу группа неплохо сдала «Математические модели» на экзамене.

Статистика ─ это настолько точная наука, что умение решать задачи в этой отрасли знаний позволяет понимать структуры показателей экономики России.

Бухгалтерский учет был полезен в плане того, что предмет давал знания о том, как и из каких статей формируется структура баланса и как вообще живет компании, именно с бухгалтерской точки зрения. Кстати, сейчас мы отчетливо видим, что государство очень трепетно подходит к борьбе с фирмами-однодневками и темными схемами в бизнесе, поэтому это направление, как и прежде, актуально.

─ А какие впечатления у вас были от госэкзаменов, защиты диплома?

─ Госэкзамены и защиты диплома были, как и для всех сдающих, – напряженным периодом для учащегося. В приемной комиссии у нас был Александр Владимирович Веселков, который тогда был директором одного из крупных московских банков: защищая дипломы, мы понимали, что нам есть на кого равняться. Те вопросы, которые он задавал для понимания глубины полученных в вузе знаний, показывали, что нужно больше читать, глубже вникать и что после Нархоза мы должны и дальше заниматься самообучением, потому что в 90-е гг. банковское дело было более обширным, чем сейчас, когда оно заведено государством в определенные рамки. Тогда каждый банк мог купить лицензию и заниматься операциями и с драгоценными металлами, и с валютой, и с ценными бумагами, и с трастовыми операциями ─ то, что сейчас по ряду банков редко можно увидеть.

─ Когда сегодня к вам в банк приходят студенты вузов, на что вы, прежде всего, обращаете внимание?

─ Когда студенты приходят к нам в банк на практику из того или иного вуза, я всегда задаю вопрос: «Кто преподавал у вас банковское дело?». У нас этот предмет вела заведующая кафедрой Галина Михайловна Кошкина. Она читала нам теорию из учебников и всегда интересовалась, как складывается ситуация у нас в банках. Дело в том, что наша группа состояла из 15-ти сотрудников разных банков, которые занимали руководящие должности, из них двое были директорами филиалов небольших новосибирских банков. И мы четко представляли, что такое банк и как устроена его работа.

Сегодня выпускники вузов зачастую плохо представляют, как в реальности работает банк. Если люди не сталкивались с банками, то для них банк ─ это как разговор о звездах и о космосе, это то хранилище денег, которое показывают в популярных фильмах и сериалах. Чтобы таких ситуаций не возникало, сегодня мы специально организуем дни открытых дверей в банк, чтобы студенты понимали, как он устроен, где хранятся деньги и чем он отличается от того образа банка, который фигурирует в фильмах и сериалах.

─ А с самим НГУЭУ вы как-то поддерживаете связь?

─ У нас есть банковский клуб, который возглавляет один из мэтров банковского дела ─ Владимир Гаврилович Женов, и от имени этого сообщества мы как раз встречаемся с ректорами вузов, в том числе и с ректором НГУЭУ.

Не так давно я был приглашен в жюри на олимпиаду по банковскому делу, которая уже два года проводится на базе НГУЭУ.

Кроме того, в этом году я возглавлял приемную комиссию по госэкзаменам и защите диплома по ВЭД на кафедре «финансовые рынки».

Что касается однокурсников, то с некоторыми из них мы продолжаем общаться и сегодня. С одногруппником Сергеем Пятаковым, к примеру, мы вместе работали в «РосЕвроБанке» порядка четырех лет. Он помогал становлению нашего филиала и работе по привлечению клиентов, потом ушел работать в налоговую инспекцию. Один из однокурсников сегодня возглавляет бухгалтерию в «Сибирьгазсервис». Многие, конечно, работают в разных регионах России, в Санкт-Петербурге, в Москве.

─ Олег Алексеевич, как вы думаете, какие кадры нужны экономике сегодня?

─ На последнем форуме, когда с ректорами обсуждался вопрос о том, какие специалисты сегодня более всего востребованы, ряд ректоров озвучили информацию о том, что в прошлом году меньшее количество абитуриентов поступило на банковское дело и на юристов, что, в общем-то, правильно.

Дело в том, что в последнее время наблюдался переизбыток этих кадров в связи с тем, что в 2000-х гг. был сильно развит розничный блок ─ эта ажиотажная работа требовала много точек продаж. Форматы каждого из банков открывались и менялись с течением времени, поэтому спрос на сотрудников в этой сфере был большой. По данным сегодняшней статистики, у каждого жителя России по три-четыре карты, а найти человека, у которого нет ни одного кредита, очень сложно. Это направление становится менее ажиотажным, а поход к выбору персонала─ более взвешенным.

И потом, с той ситуацией, которая есть в нашей стране сегодня, люди выбирают накопительную стратегию, что позволяет банкам структурировать свои ожидания по доходам. Мы видим, что структура банков меняется, и многие, в том числе и дочерние предприятия зарубежных банков, сокращают свое присутствие в России за счет оптимизации процессов.

Госбанки и крупные коммерческие банки пересматривают свое присутствие в регионе. Происходит процесс оптимизации банковской деятельности. Укрупнение и объединение структур банков позволяет оптимально выполнять операции и получать гарантированный доход.

Но я думаю, что на сегодня нет ничего плохого в том, что к банковскому делу и к менеджменту на предприятии немного ослабевает интерес ─ это рутинная, ежедневная работа с цифрами, с отчетностью, с клиентами в первую очередь ─ это никакая не помпезность. Любой банк ─ это в первую очередь клиент и его деньги, это возможности банка, а также знания и умения сотрудников банка, которые позволяют выполнять банку его функции. Кроме того, сегодня наша работа со всех сторон контролируется и регулируется ─ со стороны Центрального банка, со стороны службы внутреннего контроля, со стороны службы финансового мониторинга.

─ А какие специалисты тогда нужны сегодня?

─ Мы наблюдаем, что сейчас востребованы ИТ-специалисты, аналитики, и, кроме того, государство взяло под крыло аудиторскую деятельность: чтобы заключения аудиторов были более взвешенными, реалистичными. Это позволяет опираться на них не только специалистам, но и не посвященным людям, для понимания возможностей компании и дальнейших перспектив работы с ней.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter