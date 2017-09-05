5 сентября губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий осмотрел производственные мощности ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн», чтобы обсудить вопросы дальнейшего развития предприятий. До конца сентября в правительстве НСО разработают конкретные меры, направленные на возрождение этих предприятий.

Так, на «Тяжстанкогидропрессе» сейчас ведется ремонт цехов и частичная модернизация производства. Уже в четвертом квартале 2017 года планируется запустить проект по развитию кузнечно-прессового цеха (ремонт пресса гидравлического усилием 20 000 кН, приобретение новых термической и нагревательных печей, ремонт здания цеха). А в 2018 году начнется строительство сталелитейного комплекса.

Владимир Городецкий подчеркнул, что усилия производственников требуют поддержки. «Радуют перспективы – к 2023 году, на двух площадках обеспечить валовый продукт до 15 млрд рублей. Вот прирост в реальную экономику Новосибирской области, вот прирост новых рабочих мест. Главное, что есть возможность возродить отрасль станкостроения, использовать те уникальные технологические компетенции, которые и сегодня не потеряны, а также прирасти новыми», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» — завод тяжелого машиностроения, которому в 2018 году исполнится 75 лет. ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн», созданный в 2004 году, специализируется на переработке оцинкованного рулонного и тонколистового черного металлопроката.

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