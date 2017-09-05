Губернатор Владимир Городецкий предложил создать в структуре правительства новое министерство, посредством объединения трех департаментов. Таким образом в регионе планируется оптимизировать работу структур исполнительной власти.

В Новосибирской области, возможно, появится новое министерство — природных ресурсов и экологии. Как и в случае с министерством труда и социального развития, ведомство будет создано посредством слияния имеющихся структур. Так, министерство природных ресурсов и экологии предлагается создать на базе трёх существующих департаментов: лесного хозяйства, охраны животного мира, а также природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, объединение департаментов поможет оптимизировать работу структур исполнительных органов государственной власти региона.

«Создание единой структуры позволить проводить более эффективную политику в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий, лесных отношений, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания», — передает слова главы региона его пресс-служба.

Владимир Городецкий подчеркнул, что полномочия всех трех департаментов на федеральном уровне возложены на одно министерство — Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Относительно штатной численности нового ведомства губернатор сообщил о вероятном уменьшении числа чиновников в пределах от 5 до 10%.

К слову, сейчас проект постановления губернатора проходит антикоррупционную экспертизу на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

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