На ремонт дорог Новосибирской агломерации в 2018 году будет потрачено 2 млрд. рублей

Какие дороги в Новосибирской области в первую очередь требуют ремонта? Как он должен проходить? Каким образом обеспечить безопасность на дорогах? Вопросы развития транспортной сети Новосибирской агломерации обсудили в региональном правительстве 4 сентября.

Общественные обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации на 2018 год в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» прошли 4 сентября в правительстве Новосибирской области. Представители муниципальных образований, входящих в Новосибирскую агломерацию, отчитались о проделанной в текущем году работе и заявили о планах на 2018 год.

Со своими докладами в рамках мероприятия выступили начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Юрий Алексеевский, директор управления ЖКХ г. Бердска Владимир Захаров, замглавы г. Искитима по вопросам ЖКХ Константин Сеничев, замглавы администрации по ЖКХ и строительству города Обь Сергей Жигайлов, первый замглавы администрации р.п. Кольцово Михаил Андреев, начальник территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) НСО Валерий Зарубин.

Как следовало из докладов спикеров, проблемы с дорогами и в областном центре, и в городах-спутниках идентичны. Трещины асфальтового покрытия, ямы, выбоины, ярко выраженная колейность, изношенность тротуарного покрытия, отсутствие защитных ограждений, бордюров – все это становится серьезной причиной для ДТП. При этом вопросам безопасности дорожного движения уделяется особое внимание – только в Новосибирске зафиксировано 43 очага аварийности. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский констатировал, что одним из самых действенных методов по ликвидации очагов концентрации ДТП является установка приборов фото и видеофиксации в то время, как изменение схем разметки зачастую не приносит желаемых результатов.

На 2018 год в Новосибирске запланирован ремонт 7 крупных участков дорог по улицам Первомайская, Немировича-Данченко, Бориса Богаткова, Русская. Также ремонт затронет Димитровский мост, Октябрьскую магистраль, Красный проспект.

Помимо реконструкции внутригородских работ на 2018 год запланированы ремонт и строительство подъездных путей, объектов, помогающих разгрузить дорожную сеть городов, перенаправив транспортный, в первую очередь грузовой поток, в объезд городским магистралям.

Общая стоимость запланированных работ на 2018 год составляет 2 млрд. 390 млн. рублей. Из них 1 млрд руб. – это средства федерального бюджета, 1 млрд 120 млн руб. – областного бюджета, 275,4 млн рублей – ресурсы муниципалитетов. Бюджет на реализацию проекта в каждом муниципальном образовании формируется исходя из протяженности автомобильных дорог.

В приоритете реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» — не просто приведение дорог к формальному соответствию требованиям ГОСТов и СНИПов. Важно, чтобы реконструированные объекты полностью отвечали потребностям жителей города. Ровное дорожное полотно, свежая разметка, отрегулированные светофоры, установленные системы фото и видеофиксации, обновленные линии освещения, установленные бордюры и ограждения, выделенные велосипедные дорожки, проложенная система ливневых канализаций и водоотведения. Комплексный подход становится определяющим в вопросах качества и безопасности автодорог Новосибирской агломерации.

Пример соседней Кемеровской области, приведенный членом Общественного совета при министерстве транспорта НСО Михаилом Мезенцевым, в этом ключе не нашел поддержки у участников слушаний. Приоритетным в этом регионе является быстрое обновление и реконструкция дорожного полотна без установки знаков, разметки, светофоров и остановок общественного транспорта, модернизация которых, видимо, запланирована следующим этапом реализации дорог.

«Вы говорите, что Кемерово все закатали, а теперь будут ставить бордюры и знаки. Ну а я считаю, что это неправильный подход. В Новосибирске мы все делаем в комплексе. Ведь на самом деле закатать — это самое простое, что можно сделать. Основная проблема именно с безопасностью дорожного движения. Светофоры, отключения, видеофиксация – это самое сложное. Если примут решение просто закатать город асфальтом, я с радостью так сделаю», — возразил начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Юрий Алексеевский.

Как подчеркнул Анатолий Костылевский, комплексный подход к реконструкции дорог и устранению аварийно опасных участков является основным требованием к выполнению работ в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». «Вводимые в эксплуатацию объекты, в первую очередь, должны соответствовать требованиям безопасности. Ни «Росавтодор», ни мы сами, имея такое финансирование, не позволим делать асфальт и не наносить разметку, не ставить ограждения, не менять светофоры, не менять знаки, которых зачастую просто не было или которые не видно», — отметил министр.

Напомним, что проект «Безопасные и качественные дороги» масштабен, реализуется по всей России, широко представлен в Интернете, в том числе в соцсетях. Таким образом планируется поддерживать общественный контроль и участие в обсуждениях местного населения. Жителей призывают активно голосовать, присылать свои предложения, заявлять о нарушениях, участвовать в общественных обсуждениях и следить за работой исполнителей.

Однако, как заметил представитель Федерации автовладельцев России по г. Новосибирску Михаил Мезенцев, мнение жителей города не может являться авторитетным в вопросах включения участков дорог в план ремонта. Требуется адекватная диагностика качества дорог и выявления проблемных участков, подлежащих модернизации. Участвовать в этом должны специализированные службы и органы ГИБДД, предоставляющие аналитическую информацию о количестве и регулярности ДТП.

Стоит отметить, что вопрос определения проблемных дорог – не единственный спорный момент в ходе реализации программы. По словам Анатолия Костылевского, допускаются и другие нарушения. Он обратил внимание на низкое качество проектно-сметной документации, задержку сроков выполнения работ и планирования. Министр подчеркнул, что работы должны вестись четко и последовательно, схемы включения объектов в программу – быть ясны и прозрачны. По его словам, следует осуществлять постоянный строительный контроль, не экономить на подрядчиках и выставлять высокие требования к качеству асфальтобетонного покрытия реконструируемых дорог.

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