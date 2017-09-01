6 фактов о новосибирцах: что они покупают в рознице МТС

В МТС подвели итоги работы розничной сети. В обзоре компания знакомит с предпочтениями новосибирцев в первые шесть месяцев 2017 года.

1. Жители Новосибирска и области в очередной раз стали лидерами в Сибири по самому большому интересу к 4G-смартфонам. Четверть купленных в регионах Сибири LTE-смартфонов приобретена в Новосибирской области. В первом полугодии модели «умных телефонов» с поддержкой LTE выбирали уже 3 из 4 посетителей розницы МТС. При этом еще год такие устройства предпочитал каждый второй покупатель.

2. Средняя стоимость смартфона с поддержкой 4G стала ниже на 8% и составила 12 820 рублей. В целом, за первые полгода число проданных в новосибирской рознице МТС 4G-смартфонов выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

3. Каждый второй покупатель выбрал LTE-смартфон в ценовой категории от 5 000 до 9 999 рублей. Самыми популярными в премиальном сегменте стали смартфоны модели iPhone 5s, а среди бюджетных моделей успехом пользовался Alcatel PIXI 3:

4. Спрос на премиальные смартфоны (свыше 15 тыс. рублей) вырос за год в 1,6 раза, при этом потребители предпочли кредитные способы оплаты. В целом, в новосибирской розничной сети МТС были куплены в кредит 60% премиальных смартфонов (дороже 40 тыс. рублей). Рост продаж смартфонов в кредит обусловлен в том числе высокой доступностью кредитных инструментов: предложение выгодных условий рассрочки по схеме 0-0-24, возможность кэшбэка (возврат на счет мобильного телефона до 30% стоимости) при покупке ряда смартфонов.

5. В первом полугодии 2017 года новосибирцы приобретали LTE-планшеты втрое чаще, чем в январе-июне прошлого года, а средний чек сократился в два раза и составил 6 112 рублей. Чаще всего новосибирцы приобретали именно эти 4G-планшеты:

6. И наконец, посетители приходят в салоны МТС и за другими высокотехнологичными покупками. Например, популярность у новосибирцев набирают носимые устройства — смарт-часы и фитнес-трекеры. И, конечно же, регион не смогла обойти стороной «спиннеромания»: новосибирцы лидируют по числу проданных в салонах МТС в Сибири спиннеров.

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