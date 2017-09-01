Новосибирск вошел в десятку регионов смотревших «Игру престолов» со смартфонов

Количество абонентов «Билайн», посмотревших финальную серию «Игры престолов» со смартфонов, почти в три раза превысило среднее суточное количество абонентов, смотрящих ТВ-контент со смартфонов. При этом Новосибирск вошел в первую десятку городов, смотревших серии «Игры престолов» со смартфона и занял 6 место. В первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростову-на-Дону и Краснодар.

Российская премьера заключительной серии седьмого сезона состоялась 28 августа. На домашнем ТВ ее посмотрело примерно на 9% больше зрителей по сравнению со среднесуточной статистикой смотрения. При этом седьмую серию сериала в сравнении с первой посмотрели в совокупности в два раза больше абонентов «Билайн» как со смартфонов, так и с помощью «Билайн» ТВ. Части же сериала со 2-ой по 6-ю включительно смотрело меньше в среднем на 25% зрителей, как на смартфонах, так и на домашнем ТВ.

Если говорить о просмотре сериала через домашнее ТВ, то среднее время телесмотрения каждой серии выросло с 25 минут на первой серии до 30,3 минут — на седьмой серии.

Около 40% посмотревших все 7 серий «Игры престолов» со смартфона – это люди в возрасте от 25-35 лет. Количество уникальных пользователей в этой возрастной категории, посмотревших седьмую серию, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с количеством «смартфонных» зрителей первой серии. На втором месте (почти 24%) – люди в возрасте от 35 до 45 лет, на третьем (около 20%) – зрители от 25 до 28 лет.

Количество зрителей мужского пола, посмотревших седьмой сезон, в два раза больше, чем женщин.

ТОП-10 СМАРТФОНОВ, С КОТОРЫХ СМОТРЕЛИ 7-Ю СЕРИЮ «Игры престолов» (указано в порядке убывания)

1. Apple iPhone 7 (A1778)

2. Apple iPhone 6 (A1586)

3. iPhone 6S (A1688)

4. Apple iPhone 5s (A1457)

5. Apple iPhone 7 Plus (A1784)

6. Apple iPhone SE (A1723)

7. Apple iPhone 5s (A1530)

8. Apple iPhone 6 Plus (A1524)

9. Samsung SM-A510F/DS (Galaxy A5 2016)

10. Samsung SM-G935FD (Galaxy S7 Edge)

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