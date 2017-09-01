Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало результаты исследования российского рынка новых легковых автомобилей по итогам первых семи месяцев 2017 года. В список крупнейших региональных рынков вошли лишь Красноярский край, Кемеровская область и Новосибирская область.



Три региона Сибири по результатам исследования агентства «АВТОСТАТ» вошли в число крупнейших региональных рынков новых легковых автомобилей. В исследовании отражены данные с января по июль 2017 года, которые сформировали ТОП-30 регионов России.

Лидирующие позиции традиционно заняли Москва и Московская область с долей 23,2% рынка. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, на который приходится 7% российского рынка новых легковых автомобилей. Из регионов Сибири в рейтинге присутствуют Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская области. Кемеровская область расположилась на 20 месте с долей на рынке 1,2%. В регионе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года рынок увеличился с 7,1 тыс. штук до 9,2 тыс., что по стране показывает самый большой прирост (+30,1%). Двумя строчками ниже находится Красноярский край, где объем новых автомобилей также увеличился с 7,2 тыс. единиц до 8,5 тыс. Новосибирская область замкнула ТОП-25 регионов-лидеров: за семь месяцев новосибирский рынок новых легковых автомобилей составил 1% от всего рынка страны. В области также наблюдается рост к аналогичному периоду прошлого года: с 6,6 тыс. штук до 7,8 тыс. штук. Однако из субъектов СФО у Новосибирской области сама низкая положительная динамика: рынок увеличился на 17,9%.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter