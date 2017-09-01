На минувшей неделе в Москве подвели итоги кулинарного поединка по разработке меню для авиапассажиров «На высоте. Российский конкурс шеф-поваров». Главной наградой для победителей стало то, что их блюда включены в новое меню авиакомпании «Аэрофлот» для пассажиров бизнес-класса и класса комфорт. Столицу Сибири на конкурсе представила шеф-повар ресторана «#СибирьСибирь» Наталья Крупеня.

Организатором соревнования, которое прошло в кулинарной школе Chefshows by Novikov, стал «Аэрофлот» при поддержке руководства Российского Ресторанного Фестиваля (РРФ).

Отметим, что конкурс «На высоте» является пилотным проектом в рамках полномасштабного проекта авиакомпании «Аэрофлот» по поиску новых имен в гастрономии, цель которого — совершенствование бортового питания российских авиаперевозчиков.

По итогам предварительного отбора из десятков претендентов в финал конкурса вышли восемь шеф-поваров из пяти городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Владивостока. Столицу Сибири на конкурсе представила шеф-повар ресторана «#СибирьСибирь» Наталья Крупеня.

Каждому участнику была поставлена задача приготовить три горячих блюда для меню бизнес-класса. В обязательный набор вошли рыбное и вегетарианское блюдо, по третьему пункту мастера разделились поровну на две группы: четверо готовили блюда из мяса, другая четверка — блюда из птицы.

«В рамках конкурса я готовила папоротник с овощами, муксуна на пару и жареную оленину со свеклой. Продукты были выбраны не случайно: они довольно четко отражают специфику сибирской кухни. Мне хотелось достойно представить наш регион на конкурсе», — рассказывает Наталья Крупеня.

Результат работы шефов оценивало профессиональное жюри, в его состав вошли рестораторы Борис Зарьков и Илья Тютенков, гастрономические критики Александр Ильин и Светлана Кесоян, а также организатор РРФ Александр Сысоев. Эксперты провели «слепую» дегустацию блюд, каждому из которых была выставлена оценка за вкусовые качества и внешний вид. Победитель был определен по наибольшему числу набранных баллов в сумме за три блюда.

Им стал шеф-повар ресторанов «Винный шкаф» и Hamlet&Jacks Евгений Викентьев из Санкт-Петербурга. Второе место досталось шеф-повару ресторана Cococo Игорю Гришечкину, также из северной столицы. Третье место жюри присудило шеф-повару московского ресторана «Техникум» Виталию Истомину.

Призом для чемпиона стали два билета бизнес-класса на перелет из Москвы в любой пункт мира, входящий в маршрутную сеть «Аэрофлота». Для серебряного призера — один билет бизнес-класса на перелет из Москвы в любой город России или Европы. А для обладателя «бронзы» — один билет экономкласса на перелет из Москвы по России или в Европу.

Как отмечает Наталья Крупеня, попасть в тройку победителей, безусловно, хотелось, но принять участие в таком конкурсе — тоже многого стоит.

«Подобные мероприятия, несомненно, повышают культуру авиационного кейтеринга, привносят в него новые технологии и блюда. Одной из целей моего участия в конкурсе «На высоте» было в том числе набраться опыта, обучиться чему-то новому», — добавляет Наталья.

По словам Александра Сысоева, после проведения первого Российского Ресторанного Фестиваля эксперты убедились, что гастрономия активно развивается в регионах. «Мастерство шеф-поваров во всех городах достигло высокого уровня, а новых имен появляется с каждым годом все больше и больше. А благодаря конкурсу «На высоте» наши таланты смогут заявить о себе по России и всему миру», — заключает Александр Сысоев.

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