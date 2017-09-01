25 августа российские шахтеры в 70-й раз отметили свой профессиональный праздник. И хотя Новосибирская область, в отличие от соседнего Кузбасса, традиционно не является горняцкой, немало жителей заняты в угольном секторе. Добывающая отрасль сегодня играет важнейшую роль в экономике региона. Во многом это стало возможным благодаря компании «Сибирский Антрацит» — флагману этой отрасли и крупнейшему налогоплательщику Новосибирской области. По случаю Дня шахтера и 295-й годовщины начала угледобычи в России в большом зале Новосибирского театра «Красный факел» прошел торжественный вечер.

Официально День шахтера, отмечаемый практически повсеместно на всем постсоветском пространстве, стал профессиональным праздником горняков 10 сентября 1947 года, благодаря инициативе тогдашних министров угольной промышленности Александра Засядько и Дмитрия Оника. С тех пор он не только не утратил своего значения, но и стал, пожалуй, крупнейшим отраслевым праздником, широко отмечаемым по всей стране. Именно День шахтера для многих угольных компаний является точкой отсчета нового промышленного и финансового года, и по нему сверяют горняки свои производственные достижения.

В нынешнем году юбилейный 70-й День шахтера проходил под эгидой Минэнерго России. Успехи отечественной угольной промышленности, темпы перевооружения производства, повышение качества труда и безопасности на объектах добычи были отмечены на самом высоком уровне. Показатели компании «Сибирский Антрацит» позволяют Новосибирской области занимать одно из ведущих мест в России по динамике добычи высококачественного антрацита класса UHG (Ultra High Grade), равного которому сегодня нет нигде в мире.

Напомним, что антрацит (от лат. anthracites, из др.-греч. «уголь; карбункул») — самый древний из ископаемых углей. Это лучший сорт каменного угля, отличающийся большой теплотворной способностью.

«Мы прибавили в добыче за шахтерский год (с июля 2016 по июль 2017 года — «КС») более миллиона тонн, объем вскрыши вырос на 25 миллионов тонн, — отмечает генеральный директор АО «Сибирский Антрацит» Анастасия Попрыгаева. — Это большой скачок. Кроме того, мы в полтора раза увеличили продажи, на два миллиона тонн. А это означает, что «Сибирский Антрацит» продолжает удерживать позиции одного из крупнейших экспортеров в России».

Стоит отметить, что история угольной отрасли региона насчитывает уже более ста лет. Горловское угольное месторождение было открыто в 1915 году, в 1930-м начались первые его промышленные разработки. Сотрудники предприятия — продолжатели славных горняцких традиций, носителями которых являются многие ветераны-угольщики, сыгравшие заметную роль в становлении и развитии нынешней угледобывающей отрасли Новосибирской области и приглашенные на торжественный вечер по случаю своего профессионального праздника. Многие из них имеют за плечами более чем 30-летний шахтерский стаж. А если суммировать опыт шахтерских династий, то многие перешагнули уже и вековой рубеж.

«Я 28 лет проработал в забоях, — рассказывает ветеран отрасли, 79-летний Михаил Хромов. — Сначала на стволе, на подаче тележек, потом два года на электровозе, 15 лет в очистном и на перекрепке. А уже после в спасательной команде. Ездили даже в Кемерово, помогали на восстановительных работах».

Кстати, работа добывающего предприятия в Искитимском районе дала хороший импульс развития не только экономической, но и социальной сфере. Стабильный рост производственных показателей ­— гарантия дальнейшего увеличения количества рабочих мест с комфортными условиями труда и высокой заработной платой. Что, конечно, привлекает местную молодежь, уже и не помышляющую, за редким исключением, о переезде в областной центр. Средний возраст рабочего угольной отрасли региона ­— около тридцати лет.

— «Сибирский Антрацит» для нас дорог, и мы гордимся, что такое предприятие есть на территории района, — подчеркивает глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода. — Шахтеры — это особые люди, которые крепки и тверды характером. Люди, которые привыкли добиваться намеченных целей.

«На нашей территории «Сибирский Антрацит» сегодня практически единственное предприятие, которое обеспечивает работой основную часть населения, — говорит глава Усть­-Чёмского сельсовета Искитимского района НСО Надежда Ларина. — Кроме того, совместно мы активно сотрудничаем в плане социальных, культурных отношений и, конечно, в экономическом плане».

25 августа в зале театра «Красный факел» яблоку негде было упасть от шахтеров-орденоносцев. Причем многие из них — еще сравнительно молодые люди и уже при регалиях. Впрочем, сложная шахтерская профессия привлекает людей трудолюбивых и сильных духом. Как отметил в приветственном слове к участникам торжественного вечера полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, «благодаря самоотверженному труду работников горнодобывающей отрасли укрепляется энергетическая безопасность страны, развивается российская промышленность».

Сергей Меняйло также напомнил, что промышленное освоение запасов угля в России было начато 295 лет назад, и в настоящее время угледобывающая промышленность остается одной из ведущих отраслей экономики регионов Сибирского федерального округа. В связи с этим День шахтера для Сибири имеет особое значение, добавил полпред.

«В лице «Сибирского Антрацита» хочу поздравить всех шахтеров, тех, кто работает у нас в Сибирском федеральном округе и не только, ­— сказал Сергей Меняйло. — Ваша профессия сегодня не только для Новосибирской области, но и для всей Сибири является одной из основных и самых престижных. Экономика многих наших регионов сегодня строится именно на горнодобывающей промышленности или угольной промышленности. И то, что мы сегодня выходим на новый уровень, разведаны новые месторождения, говорит о том, что, невзирая на скептиков, уголь востребован не только в нашей стране, но и за рубежом. Уверен, что компания «Сибирский Антрацит» будет и дальше развиваться».

Накануне на торжественном приеме в Кремле шахтеров поздравил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что запасов угля на территории России хватит более чем на 500 лет. В прошлом году в развитие этой отрасли было вложено более 73 млрд рублей, а в планах этого года — достичь 90 млрд рублей. «Успехи отрасли напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета нашего государства. И все эти достижения — результат напряженной, ответственной, если не сказать, героической работы тысяч шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний, результат поддержки правительства, руководителей регионов, где идет основная добыча угля», — отметил Владимир Путин.

В ходе приема, приуроченного ко Дню шахтера, представителю одной из многочисленных трудовых династий «Сибирского Антрацита», машинисту буровой установки Николаю Ивановичу Сазонову было присвоено высокое звание Заслуженного шахтера России за личные заслуги в выполнении производственных заданий, достижение высоких показателей производительности труда. Звание присвоено указом Президента РФ.

«Конечно, это высокая честь — побывать в Кремле на таком событии, — рассказывает Николай Сазонов. — Но можно сказать, что это наша семейная награда. Профессию буровика выбрал отец, а затем и я, глядя на него. Отработал 33 года. Мои старший и младший братья тоже горняки. Сын — экскаваторщик, сноха — диспетчер. И все очень гордятся своей работой и своим предприятием».

«Хотя наша область не имеет стратегических запасов ресурсов, но это очень надежная точка роста нашей экономики — коллектив «Сибирского Антрацита», — отметил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. — Это большой, очень интересный, слаженный коллектив, который живет традициями, живет вдохновением этого нелегкого труда, делая свой труд благородным. Я действительно благодарен коллективу за то, что сегодня для нас это надежный партнер, где выполняются объемы, где люди чувствуют себя уверенно, где они живут интересной жизнью. Мы действительно партнеры. С 2013 года реализуется совместный проект с правительством Новосибирской области по мерам инвестиционной поддержки, а Вы в ответ даете и те налоги, которые платите, и тот объем продукции, который Вы обеспечиваете. Вы оказываете постоянную поддержку нашему хоккейному клубу, который очень удачно начал сезон. Я благодарен за Ваше взаимодействие с администрацией Искитимского района области, человеческие отношения — это дорогого стоит. Я убежден, что те цифры, которые предусмотрены Вашей инвестиционной программой будут Вами выполнены. Потому что та поступь, с которой Вы идете, подтверждает эти намерения».

Стоит отметить, что за последний шахтерский год — второе полугодие 2016 года и первое 2017 года — заработная плата рабочих увеличилась в среднем на 20%. Причем не за счет индексирования, а за счет возросшей производительности труда на 23%. А вместе с этим значительно вырос вклад и в региональную экономику.

Коллектив уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры в своем регионе и оказывает поддержку сельсоветам Искитимского района. Так, «Сибирский Антрацит» помогает в решении хозяйственно-бытовых задач поселений, поддерживает детские коллективы и образовательные учреждения, ветеранов, проекты в сфере спорта и укрепления здоровья. Компания оказывает помощь Искитимской школе-интернату №12, танцевальному коллективу «Чудесники», Линевской школе искусств, Совету ветеранов Гусельниковского сельсовета. Начато сотрудничество с благотворительным фондом «АиФ — Доброе сердце» в рамках проекта по сохранению и улучшению здоровья детей подшефного Дорогинского детского дома. Продолжается финансирование учрежденной в 2015 году «Сибирской хоккейной лиги» — объединения любительских команд, способствуя таким образом поддержке здорового и спортивного образа жизни.

«Шли годы, менялись имена трудовых героев, но неизменным оставался один и тот же призыв: стране нужно больше угля, — говорит генеральный директор «Сибирского Антрацита». — И шахтеры всегда откликались на него своими силами, здоровьем, иногда жизнью. Это и есть тот самый неистребимый шахтерский дух. Но мир меняется, и наша работа должна меняться. Мы должны брать наш антрацит не только силой, но и смекалкой. Сегодня на предприятии — передовые технологии добычи, современные методы исследования недр, космическая навигация, внедряется автоматическая система диспетчеризации. Я вижу в зале большое количество молодежи и понимаю, что им интересно, они связывают с углем свою будущую жизнь. Это говорит о том, что мы идем правильной дорогой».

Свое выступление Анастасия Попрыгаева закончила словами ветерана производства Александра Овчинникова: «Все ресурсы есть, работа найдется».

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