Редакция «Континент Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области запускает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала различных районов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы будем оценивать тот или иной район области, выявляя его сильные и слабые стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом инвестиционный атлас НСО. В первом выпуске цикла публикаций мы рассмотрим Чистоозерный район.

Чистоозерный район расположен на юго-западе Новосибирской области в Кулундинской степной зоне, по соседству с Татарским, Чановским и Купинским районами. Расстояние до областного центра — 530 км. На западе район граничит с Омской областью, а на юге — с Республикой Казахстан. Территория Чистоозерного района более 5,7 тыс. кв. км, из которых свыше 300 тыс. гектаров — земли сельскохозяйственного назначения. Численность постоянно проживающих в районе — 17,5 тыс. человек, в том числе более 70% трудоспособного населения.

Знакомство с территорией

Чистоозерный район Новосибирской области можно считать одной из наиболее привлекательных территорий в регионе с точки зрения развития малого бизнеса в самых различных отраслях экономики — от промышленности до садоводства. По итогам 2016 года доля малого предпринимательства в общем объеме выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг превысила 80%, а инвестиции в основной капитал составили порядка 300 млн рублей. Оборот потребительского рынка — 1,6 млрд. рублей. При этом район сохраняет достаточно высокий инвестиционный потенциал. Хорошие перспективы для уверенного развития демонстрируют такие направления, как производство строительных материалов, лечебно­оздоровительный туризм, растениеводство и животноводство, товарное рыбоводство, а также сфера жилищно­коммунальных услуг.

Потенциал развития внутреннего рынка

Экономика Чистоозерного района, несмотря на основное сходство с соседними районами в части своей отраслевой ориентации, обладает рядом существенных отличий. Прежде всего в том, что условия, созданные местным предпринимателям, позволяют им вкладывать значительные средства в развитие глубокой переработки аграрной продукции, значительная часть которой ориентирована на внутреннее потребление. Способствует этому и стабильный потребительский рынок, оборот которого за минувший год вырос с 1,5 млрд рублей более чем на 100 млн. Средняя заработная плата в районе по итогам 2016­го составила 17,5 тыс. рублей., при крайне малой официально зарегистрированной безработице, которая уже в течение нескольких лет колеблется в районе 2%­ной отметки.

Инвестиционная активность

В последние годы в районе успешно реализованы десятки инвестиционных проектов. В селе Шипицыно открылся цех по переработке сельскохозяйственных продуктов. В районном поселке Чистоозерное построен оздоровительно­досуговый центр. На территории района построены ряд животноводческих ферм, молочные мини­фермы. Запущены новые мельница и пекарня. Всего более чем на 150 млн рублей.

Создано порядка 70 новых рабочих мест. Число голов КРС в фермерских хозяйствах выросло более чем на 30%. На четверть выросли и объемы промышленного производства. По итогам реализации этих проектов районный бюджет за первое полугодие 2017 года получил прирост поступлений.

При этом, несмотря на внушительный вклад малого и среднего бизнеса

в экономику района, доля занятых в этом секторе не превышает 15% от числа всех работающих. Это обусловлено высокой производительностью и стремлением предпринимателей иметь на вооружении наиболее современное оборудование и технологии.

Лидеры развития

Район заинтересован в привлечении новых инвесторов. Но любому инвестору нужны четкие сигналы — территория не «лежит на боку», здесь есть экономическая активность. В Чистоозерном районе есть яркие примеры — компании, успешно развивающие бизнес в нынешних условиях. Эти примеры обозначают собой и экономические ниши, готовые принять инвестиции.

«СИБСЭВИДЖАГРО»

Одним из подобных высокотехнологичных предприятий в Чистоозерном районе является ООО «СИБСЭВИДЖАГРО», включающее в себя и современное овощеводческое направление, и производство уникальных по своим свойствам обезвоженных продуктов на основе овощей и мяса с использованием технологии низкотемпературной микроволновой вакуумной сушки, при которой продукты длительное время сохраняют все свои питательные свойства. Предприятия стабильно наращивает производство и расширяет рынки сбыта. Сегодня ООО «СИБСЭВИДЖАГРО» поставляет свою продукцию в том числе и по контракту с Министерством обороны России.

Мясокомбинат «Чистоозерный»

Другой характерный пример использования самого современного оборудования в пищевом производстве — Мясокомбинат «Чистоозерный». Использование натурального сырья и передовых технологий позволило переработчику практически завоевать внутренний рынок района и успешно конкурировать с десятками торговых марок на рынке областного центра. Только в течение 2016 года Мясокомбинат «Чистоозерный» значительно нарастил объемы производства и увеличил собственную прибыль.

«Сибирский сад»

Наряду с традиционными злаками и кормовыми культурами сельскохозяйственные угодья активно используют под садоводство. Самое крупное из них — крестьянско­фермерское хозяйство «Сибирский Сад». Это семейное предприятие — крупнейший в настоящий момент в регионе поставщик садового посадочного материала, прежде всего плодовых деревьев популярных в Сибири сортов. Ежегодно тысячи саженцев «Сибирского Сада» отправляются не только в соседние районы Новосибирской области, но и за ее пределы. География поставок сегодня включает в себя и российский Дальний Восток и Казахстан.

Перспективы развития

Разумеется, приведенные примеры далеко не в полной мере отражают инвестиционный потенциал района. Возможностей для развития бизнеса здесь гораздо больше. Какие же отрасли предлагает район новым инвесторам?

Большие возможности для новых агропроизводств

Из почти более чем 300 тыс. гектаров земель сельхозназначения сегодня используется порядка 230 тыс. га. Еще около 70 тыс. не задействовано и ждут своего хозяина. «Основную ставку мы делаем на развитие агропромышленного производства, — отмечает глава администрации Чистоозерного района НСО Александр Аппель. — Конечно, держим в уме создание как можно большего числа предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. Мы активно работаем по животноводству в КФХ (крестьянские фермерские хозяйства), в том числе и напрямую участвуя в финансировании по различным программам строительства ферм для поголовья от 50 до 250 голов крупного рогатого скота. Также некогда у нас в районе активно развивалось разведение пушных животных. Хотим возродить это направление».

Александр Аппель,

глава Чистоозерного района Новосибирской области:

— Мы стараемся всячески поддержать любой бизнес — и не только в сельском хозяйстве, но и в любых новых для нас отраслях. На территории действует собственная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Чистоозерный район является сегодня партнером Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, интересы которого представляет инвестиционный уполномоченный. Мы легко находим общий язык со всеми представителями малого бизнеса. Это касается и пищевой, и строительной, и животноводческой, и других отраслей, активно наращивающих свой потенциал в районе. Мы все проблемы наших предпринимателей воспринимаем, как свои собственные, и стараемся их решать компетентно и без проволочек.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

— Одна из важнейших задач Агентства — инвестиционное развитие районов Новосибирской области. По этому направлению мы внедряем новые инструменты: в Агентстве создан специальный департамент, и, скажу прямо, график его работы весьма напряженный. Начиная с июля мы уже посетили 10 районов, а до конца года планируем побывать во всех 30.

В поездках мы получаем срез очень ценной информации из первых рук — каким потенциалом обладает район, какие отрасли требуют инвестиций, какие конкретные компании и люди готовы реализовывать проекты развития. Все эти данные мы подвергаем анализу и систематизируем. Что с ними будем делать дальше? У Агентства есть компетенции и для формирования «точечных» инвестиционных проектов, и для создания больших инфраструктурных проектов, объединяющих несколько отраслей или территорий. Мы способны помочь предпринимателям на селе — подобрать подходящую модель развития бизнеса, оказать содействие в оформлении необходимых документов и т. п. Мы можем привлекать партнеров и новых инвесторов, направляя им четко сформулированные инвестиционные предложения по районам области.

По итогам наших поездок мы сформируем пакет предложений правительству Новосибирской области по инвестиционному развитию районов. Заметное место в нем займет Чистоозерный район. Приглашаем к сотрудничеству тех, кто уже ведет здесь свое дело, и тех, кто почувствует здесь новые возможности для своего бизнеса. Как мы видим, их в Чистоозерном районе достаточно!

Рыбное место

В районе, насчитывающем свыше 100 пресноводных озер, одним из перспективных направлений является товарное рыбоводство. Активное развитие этого вида бизнеса началось всего год назад и уже демонстрирует заметные успехи. Сегодня разведением товарной рыбы, в основном пеляди, в районе занимаются четыре малых предприятия. Предприниматели планируют через несколько лет поставлять на рынок до 20 тонн охлажденной рыбы. В перспективе закупка оборудования для переработки и заморозки.

Строительный сектор района ждет инвесторов

Одной из самых перспективных отраслей в районе является строительная индустрия. Несмотря на общеотраслевой кризис, объемы строительства в Чистоозерном районе не снизились. В 2016 году возведено более 2,5 тыс. кв. метров жилья. Из них на долю индивидуального строительства пришлось около 60%. При этом специалисты отмечают нарастающий потенциал рынка. Однако его развитие сдерживает дороговизна строительных материалов из­за отсутствия местного производства. В то же время в районе расположены сразу несколько месторождений глины. Самое крупное из них — Табулгинское. Его балансовые запасы оценены более чем в 800 тыс. кубометров. В пересчете на товарную продукцию этих запасов хватит, чтобы производить до 10 млн шт. кирпича ежегодно в течение 30 лет. Появление такого производства в Чистоозерном районе станет мощным импульсом для роста жилищного и промышленного строительства, а также смежных отраслей.

«Для создания кирпичного производства есть свободные производственные мощности в непосредственной близости от месторождения, — говорит глава района Александр Аппель. — Есть железнодорожная ветка с разгрузочными пандусами, есть значительный задел по энергообеспечению, как и вся необходимая сетевая инфраструктура. Главное — есть кадровый резерв, необходимый для такого рода производства. Да, процедура выдачи разрешительной документации на строительство у нас от полугода, но в это время мы обычно идем навстречу предпринимателю и берем чисто символическую плату за участок или не взимаем ее вовсе».

Район готов принять промышленные производства

В настоящий момент в районе существует резерв коммерческих и промышленных площадей. Это прежде всего не задействованные мощности Чистоозерного электродного завода, обеспеченные подъездными путями, железнодорожным пандусом, всей необходимо промышленной и хозяйственно­бытовой инфраструктурой.

Кроме того, на продажу или передачу на условиях долгосрочной аренды выставлен ряд объектов имущественного комплекса Райпотребсоюза. Наиболее крупные из них — помещение бывшего хлебокомбината площадью свыше 1 тыс. кв. м, а также кондитерского цеха — более 200 кв. м. Оба объекта обеспечены сетевым подключением на 140 кВт. Кроме того, Райпотребсоюз предлагает в аренду складскую базу на 1000 кв. м и холодные склады под сельхозпродукцию на 1800 кв. м. Все объекты расположены в районном центре и в непосредственной близости от него.

Собственная курортная зона

Хорошие возможности в районе для развития лечебно­оздоровительного туризма. Всего в трех километрах от районного центра расположено озеро Лечебное, запасы целебных грязей которого оцениваются более чем в 1 млн кубометров. Сульфидно­высокоминерализованная лечебная грязь, по оценкам специалистов, не только является хорошим тонизирующим средством, но и незаменима при лечении опорно­двигательной системы, различных кожных заболеваний.