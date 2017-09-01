28 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил об остановке реализации проекта по строительству мусоросортировочных комплексов в рамках концессионного соглашения. При этом примечательно, что концессионер не представил даже проект завода в Раздольном. Кроме того, стало известно, что АО «СИБЭКО» также подготовило проект для реализации в сфере мусоросжигания. В сложившейся ситуации разбирался «КС».

Дорогу инвесторам

Как и прогнозировал «Континент Сибирь», в ситуации с концессионным соглашением, заключенным между правительством региона и компанией «Экология-Новосибирск» и предусматривающим строительство двух мусоросортировочных заводов в Новосибирской области, произошли значительные изменения.

Несмотря на ожидания собеседников «КС», соглашение не было расторгнуто, но работы в рамках проекта были «приостановлены». Об этом в понедельник, 28 августа, на рабочем совещании сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Свое решение он мотивировал необходимостью более тщательного обсуждения и дальнейшего согласования проекта с экспертным сообществом, депутатским корпусом и с общественностью.

Решение ситуации через построение диалога между правительством и общественностью было поручено двум заместителям главы региона – Юрию Петухову и Сергею Семке.

На следующий день, 29 августа, на конференции «Мусорная концессия – за и против?», прошедшей в рамках городской ассамблеи, Сергей Семка пояснил, что губернатор поручил остановить строительные работы, а также рассмотреть предложения от других инвесторов.

На этом же мероприятии зам. губернатора внес ясность и в историю с госкорпорацией «Ростех». По его словам, Владимир Городецкий действительно встречался с представителями ГК «Ростехнологии». «На память говорю, что согласно проекту компании, Новосибирская область была пересечена прямыми линиями между полигонами. Каким-то образом мусор должен был перемещаться даже через озера. Тем не менее, до конкретного инвестиционного предложения дело не дошло», – сообщил чиновник.

Информацию о том, что компания пока не планирует сотрудничать с Новосибирской областью, подтвердили и в самом «Ростехе». «Запросы от Новосибирской области не поступали, но если представители региона к нам обратятся, готовы рассмотреть», – сообщили «КС» в пресс-службе госкорпорации.

Предложения от других инвесторов на строительство предприятий по обращению с ТКО поступали, но «до конкретного инвестиционного предложения они не доходили», повторил вице-губернатор.

Во время конференции было представлено три проекта. Об одном накануне мероприятия подробно писал «КС» – речь идет об ООО «Спецзавод «Квант», которое на текущий момент сжигает особо опасные отходы в Коченево. Подготовили предприниматели и проект для обращения с ТКО.

«На реализацию проекта, который на первом этапе подразумевает строительство мусороперегрузочной станции с сортировочной линией и современного полигона, а на втором этапе – строительство одного-двух заводов термической переработки отходов, потребуется по приблизительным подсчетам 3,5–4 миллиарда рублей, без учета стоимости создания инфраструктуры по передаче тепловой энергии потребителям», – рассказывал директор ООО «Спецзавод «Квант» Тимофей Федоров.

Довольно неожиданно среди потенциальных инвесторов было увидеть и представителя АО «СИБЭКО», который, к слову, даже не был заявлен в программе конференции. Из доклада энергетика следовало, что компания также готова участвовать в сжигании мусора и разработала проект строительства мусоросжигающего завода мощностью 146 тыс. т в год.

Также с проектом мусороперерабатывающего завода выступил Юрий Дергач.

Что же касается итогов самой конференции, которая собрала большое количество участников (среди них были не только общественники, депутаты всех уровней, включая в том числе и Государственную думу, но и чиновники – Сергей Семка и начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Колмаков), то парламентарии и общественники продолжали настаивать на расторжении концессионного соглашения. По крайней мере, участники ассамблеи подчеркивают, что начали готовиться ко второй конференции, посвященной мусорной концессии.

Остановили то, чего нет

Также на конференции Сергей Семка анонсировал, что на общественном совете при департаменте по тарифам региона будут представлены результаты перерасчета объемов твердых коммунальных отходов, затем эти подсчеты будут представлены на заседании рабочей группы. Напомним, что рабочая группа комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания региона именно этот показатель считает завышенным и настаивает на его снижении. «В новосибирской агломерации этот объем (твердых коммунальных отходов) составляет 1,1 млн тонн в год. Таким образом, этого хватает не только для работы проектируемых мусоросортировочных комплексов, но и для работы мусороперерабатывающего завода», – отметил зам. губернатора.

Как выяснилось на заседании рабочей группы 30 августа, под мусороперерабатывающим заводом подразумевался МПЗ №2, который в свое время построила ГК «Энергомонтаж». Это предприятие включено в территориальную схему обращения с ТКО области и планируется, что оно будет загружено на 100%, пояснила генеральный директор АО «Экооператор» Лариса Анисимова. На текущий момент завод задействует лишь 10% своих мощностей.

Впрочем, обновленных данных по объемам загрузки мусоросортировочных комплексов в ходе заседания рабочей группы, на которой присутствовали городские и областные депутаты, а также представитель ООО «Экология-Новосибирск», не прозвучало. Сергей Семка только напомнил, что согласно допсоглашениям минимальная загрузка предприятий ООО «Экология-Новосибирск» снижена до 728 тыс. тонн, вместо заявленных 800 тыс. тонн.

Также не пересмотрен тариф на обработку мусора, каким будет тариф. Этот показатель депутатская рабочая группа также просила пересмотреть в сторону уменьшения.

Из доклада юриста ООО «Экология-Новосибирск» Константина Шакко следовало, что на текущий момент оформляются документы для подачи на экологическую экспертизу. Завершится этот процесс в «конце сентября – начале октября». На проведение самой экспертизы, по словам Константина Шакко, потребуется еще 1–2 месяца.

Не готов и проект предприятия в Раздольном. По плану он должен был строиться первым, ввести завод планировали в 4-м квартале 2017 года. Сейчас сроки, как рассказывал «КС» заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Вадим Агеенко, перенесены на 4-й квартал 2018 года.

«Проектная документация находится в работе. Сейчас завершается период проектирования», – рассказал о готовности проекта предприятия представитель ООО «Экология-Новосибирск». Готовность он оценил в 80–85%. Прогнозируемый срок завершения подготовки проекта завода в Раздольном – ноябрь 2017 года. Как пояснил Константин Шакко, тем самым концессионер не нарушает сроки, так как на этот процесс отведено 18 месяцев с момента заключения концессионного соглашения.

У присутствовавших на мероприятии депутатов Новосибирского горсовета Александра Бурмистрова и Натальи Пинус одновременно возник один и тот же вопрос: строительство чего было остановлено губернатором, если до сих пор нет даже проекта мусоросортировочного комплекса в Раздольном? На что Сергей Семка ответил, что к этому времени к участку были подведены коммуникации, в частности, присоединение к энергосетям. Далее планировалось укладывать подъездные пути.

В завершение заседания рабочей группы вице-губернатор предложил создать еще четыре рабочих группы по следующим направлениям: экологическое, технологическое, финансовый аудит, а также по направлению социальных и бюджетных рисков. «От всех ждем непосредственного активного участия. Работа будет проходить ровно столько, сколько понадобится для выработки необходимого решения», – отметил Сергей Семка. На формирование рабочих органов отведено две недели.

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