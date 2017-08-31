Аман Тулеев распорядился повысить зарплату бюджетникам Кузбасса

В администрации Кемеровской области было проведено совещание, на котором обсуждался механизм увеличения фонда оплаты труда с 1 сентября работникам бюджетных организаций, сообщили в пресс-службе кузбасской администрации.

С 1 сентября 2017 года бюджетников Кемеровской области ожидает увеличение оплаты труда. Механизм увеличения фонда оплаты труда обсуждался сегодня в администрации Кузбасса во главе с губернатором Аманом Тулеевым. Так, с 1 сентября повышенную зарплату получат работники культуры, дополнительного образования, соцработники. Через месяц после этого повышение зарплаты коснется медицинских работников, а с 1 января 2018 года уже все бюджетники получат увеличение оплаты труда как минимум на 4%. Из областного бюджета в фонд дополнительно будет направлено порядка 1 млрд рублей.

«Работников культуры 11 тыс. человек. Они получают сейчас в среднем 20 тыс. рублей. За счет повышения в 2017 году удастся выйти на уровень 25 тыс. рублей. Повышение будет зависеть от результатов труда: количества проведенных интересных мероприятий, пополнения музейных фондов новыми экспонатами, а библиотек — печатными и электронными книгами», — рассказали на совещании в администрации.

Работников дополнительного образования в регионе более 6 тыс. человек. Их зарплата достигает почти 24 тыс. рублей, а в результате увеличения фонда оплаты труда она возрастет в среднем до 27 тыс. рублей.

С октября зарплата врачей составит в среднем 51 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала — 25 тыс., у младшего медперсонала — 22 тыс. рублей. Повышение коснется более 12 тыс. человек.

Как сказал на совещании Аман Тулеев, руководить распределением фонда оплаты труда будет специально созданная комиссия.

«Контроль должен быть самый жёсткий. Всё должно быть честно, по совести и абсолютно прозрачно», — сказал своим подчиненным глава региона.

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