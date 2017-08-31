Накануне профессионального праздника примите слова благодарности за ваш вклад в работу отрасли, которая имеет огромное значение для развития нашей области!

Активное строительство магистральных газопроводов, особенно в сельских районах нашего региона, — существенно влияет на инвестиционную привлекательность и развитие всех районов области. За годы работы программы газификации Новосибирской области вложены миллиарды рублей инвестиций, построены сотни километров межпоселковых газопроводов и объекты инфраструктуры.

А значит, и жители, и бизнес, и школы, детские сады, больницы, клубы получили совершенно другие возможности для работы и жизни.

Как человек, имевший возможность работать в ведущей отрасли страны и реализовать свой профессиональный потенциал, — знаю, сколько труда, знаний, бессонных смен и тяжелых дорог приходится преодолевать работникам нефтегазовой отрасли. Знаю, какой характер и сила духа у тех, кто работает в отрасли.

От имени депутатов Законодательного собрания, от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть сопутствуют вам успех и финансовая стабильность! Здоровья вам, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области

Андрей Иванович Шимкив

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