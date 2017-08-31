Уважаемые нефтяники, газовики, специалисты и ветераны топливного комплекса!

 
 
Андрей Иванович Шимкив
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Иванович Шимкив

Накануне профессионального праздника примите слова  благодарности  за ваш вклад в работу  отрасли, которая имеет  огромное значение для  развития нашей области!

Активное строительство магистральных газопроводов, особенно в сельских районах  нашего региона, —  существенно влияет на инвестиционную привлекательность и развитие всех районов области.   За годы работы  программы газификации  Новосибирской области   вложены миллиарды рублей  инвестиций, построены сотни  километров межпоселковых газопроводов  и объекты  инфраструктуры.

А значит,  и жители,  и бизнес, и школы, детские  сады, больницы, клубы   получили совершенно  другие возможности для работы и жизни.

Как   человек, имевший возможность работать в  ведущей отрасли страны и реализовать  свой профессиональный потенциал, — знаю, сколько труда, знаний, бессонных смен и тяжелых дорог приходится преодолевать работникам нефтегазовой отрасли.  Знаю, какой  характер и сила духа у тех,  кто работает в отрасли.

От имени депутатов Законодательного собрания, от себя лично  поздравляю вас с профессиональным праздником!  Пусть сопутствуют вам успех и финансовая стабильность!  Здоровья вам, благополучия и  уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области
Андрей Иванович Шимкив

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