Новым гендиректором Нордмолла стал один из создателей бренда «Коркунов»

 
 
Максим Шабашов (на фото) уступил кресло генерального директора ТЛК «Нордмолл» Сергею Ляпунцову
Максим Шабашов (на фото) уступил кресло генерального директора ТЛК «Нордмолл» Сергею Ляпунцову

Новым генеральным директором ТЛК «Нордмолл» стал Сергей Ляпунцов. Ранее занимавший эту должность Максим Шабашов теперь исполняет обязанности исполнительного директора компании.

Как стало известно «КС», новым генеральным директором ТЛК «Нордмолл» в Новосибирске стал Сергей Ляпунцов. Он сменил на этом посту Максима Шабашова, перешедшего, в свою очередь, на должность исполнительного директора.

Максим Шабашов сообщил «КС», что помимо смены гендиректора других изменений в совете директоров не произошло, и отметил, что не считает произошедшую «рокировку» поводом для дополнительных комментариев.

Напомним, что Максим Шабашов исполнял обязанности генерального директора с осени 2016 года. До него компанией руководил Ваган Авакян.

В свою очередь Сергей Ляпунцов известен как бывший партнер Андрея Коркунова, вместе с которым они основали кондитерский бренд «Коркунов». В настоящий момент Сергей Ляпунцов является учредителем нескольких компаний, зарегистрированных в Москве.

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