Новым генеральным директором ТЛК «Нордмолл» стал Сергей Ляпунцов. Ранее занимавший эту должность Максим Шабашов теперь исполняет обязанности исполнительного директора компании.

Как стало известно «КС», новым генеральным директором ТЛК «Нордмолл» в Новосибирске стал Сергей Ляпунцов. Он сменил на этом посту Максима Шабашова, перешедшего, в свою очередь, на должность исполнительного директора.

Максим Шабашов сообщил «КС», что помимо смены гендиректора других изменений в совете директоров не произошло, и отметил, что не считает произошедшую «рокировку» поводом для дополнительных комментариев.

Напомним, что Максим Шабашов исполнял обязанности генерального директора с осени 2016 года. До него компанией руководил Ваган Авакян.

В свою очередь Сергей Ляпунцов известен как бывший партнер Андрея Коркунова, вместе с которым они основали кондитерский бренд «Коркунов». В настоящий момент Сергей Ляпунцов является учредителем нескольких компаний, зарегистрированных в Москве.

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